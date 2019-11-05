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Больше не доступен
Пар под давлением 5 бар
Паровой удар 240 г
Крепление для переноски
Встроенный резервуар для воды 1,5 л
Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.
Используя экорежим с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличный результат глажения. Для ускорения работы включите турборежим, при котором генерируется больше пара.
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Награды
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Asha
05/11/2019
Україна
Прекрасний помічник
Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Papa2019
01/04/2019
Україна
Відмінно!
Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.
Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор
Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор