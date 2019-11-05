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  • Более простое и быстрое глажение
  • Более простое и быстрое глажение

Больше не доступен

PerfectCare PureУтюг с парогенератором

GC7635/30

5
| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

1 награда

Более простое и быстрое глажение
Благодаря революционной технологии OptimalTEMP больше нет необходимости регулировать температуру глажения. Более компактная и легкая конструкция обеспечивает удобное хранение. Картриджи от накипи PureSteam удаляют 99 % известкового налета и в 5 раз продлевают срок службы прибора
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без необходимости регулировки температуры

Более простое и быстрое глажение

  • Пар под давлением 5 бар

  • Паровой удар 240 г

  • Крепление для переноски

  • Встроенный резервуар для воды 1,5 л

Паровой удар до 240 г

Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Экономия энергии в экорежиме

Экономия энергии в экорежиме

Используя экорежим с уменьшенным количеством пара, можно сэкономить энергию и сохранить отличный результат глажения. Для ускорения работы включите турборежим, при котором генерируется больше пара.

Пар под давлением 5 бар

Пар под давлением 5 бар

Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

Технические характеристики

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Награды

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Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2019

Україна

Україна

Прекрасний помічник

Пристрій незамінний помічник, особливо коли в тебе "талант" забути вимкнути праску, або ж зіпсувати одяг з одного доторку до праски!)) Парогенератор сам вимикається та в жодному разі не зіпсує ваші речі! Зручно і просто в використанні!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

01/04/2019

Україна

Україна

Відмінно!

Скажу коротко - моя супруга в восторге. Она сказала, что никогда не думала, что гладить можно так просто. Переход с обычного утюга на паровую систему - это как с Таврии пересесть на Мерседес. Даже мой старший сын - студент научился гладить свои брюки и рубашки. При чем делает это с удовольствием! Покупаю на базаре десятилированную воду в пятилитровых бутылях по 25 гривен за бутыль. Для нашей семьи из 5 человек хватает на месяц полтора. И никакой накипи! Пользуюсь уже год. Фильтров в комплекте было два. Но второй пока не распечатал. Короче если хотите сделать жене подарок - это второе место после посудомоечной машины по положительным эмоциям. Кстати теперь можно не переживать - техника не прожигает ткань даже если оставить ее лежать на чем-то. Да еще и выключается сама после 2-3 минут простоя. Песня! Рекомендую.

Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

Этот отзыв про PerfectCare Pure GC7635/30 Парогенератор

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