Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Разглаживайте одежду из любой ткани — от шелка до льна, хлопка, кашемира — в любой последовательности и без необходимости регулировки температуры. PerfectCare обеспечивает невероятно быстрые результаты без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Теперь глажение совсем не составляет труда!