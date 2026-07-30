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Больше не доступен
GC9231/02
Давление до 6,5 бар
Паровой удар 310 г
Фиксация Carry-lock
Съемный резервуар для воды 1,5 л
Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.
Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.
Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.
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