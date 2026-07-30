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  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
  • Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

Больше не доступен

PerfectCare ExpertПарогенератор

GC9231/02

1 награда

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань
Разглаживайте одежду из любой ткани — от шелка до льна, хлопка, кашемира — в любой последовательности и без необходимости регулировки температуры. PerfectCare обеспечивает невероятно быстрые результаты без риска прожечь ткань или оставить блестящий след. Теперь глажение совсем не составляет труда!
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Съемный резервуар для воды удобно наполнять

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь ткань

  • Давление до 6,5 бар

  • Паровой удар 310 г

  • Фиксация Carry-lock

  • Съемный резервуар для воды 1,5 л

Давление пара до 6 бар

Давление пара до 6 бар

Быстрый результат благодаря невероятно мощной и постоянной подаче пара. Пар проникает глубоко в ткань, что обеспечивает более быстрое и качественное глажение. Мощность подачи пара можно регулировать.

Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

Готов к работе через 2 минуты с возможностью добавления воды в любое время

Готовность к работе за 2 минуты, возможность долива воды в любой момент глажения.

Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

Простая и эффективная очистка от накипи продлевает срок службы прибора

Оптимальная подача пара надолго: уникальная функция Philips Easy De-Calc эффективно очищает от накипи и продлевает срок службы парогенератора. Звуковой и световой индикаторы сообщают о необходимости проведения очистки. Просто дайте прибору остыть, откройте клапан Easy De-Calc и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Технические характеристики

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