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2000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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2000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8648/01

2000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8648/01 - English (US)

  • PDF файл, 946.2 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine

  • PDF файл, 7.2 MB
  • 14 March 2024

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