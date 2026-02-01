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Більше не доступний
HD8648/01
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна.
1 напій
Чорний
Насолоджуйтеся чудовим еспресо чи кавою зі свіжих зерен
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Регульована тривалість заварювання і 5 налаштувань помелу
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