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  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
  • Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Більше не доступний

Серія 2000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8648/01

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна.

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Повністю керамічні жорна для тривалого терміну служби

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • 1 напій

  • Чорний

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 1 напою

Насолоджуйтеся чудовим еспресо чи кавою зі свіжих зерен

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Регульована тривалість заварювання і 5 налаштувань помелу

Регульована тривалість заварювання і 5 налаштувань помелу

Регульована тривалість заварювання і 5 налаштувань помелу

Технічні характеристики

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції