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Больше не доступен
Наслаждайтесь ароматом ваших любимых кофейных зерен
Вы можете перемолоть новую порцию зерен для каждой чашки, полностью раскрывая их вкус, благодаря керамическим жерновам, которые не перегревают зерна. При помощи ручного капучинатора вы без труда сможете приготовить деликатную молочную пену для вашего кофе.
3 вида кофе
Классический капучинатор
Серебряное
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.
4.7
из 5
16
Отзывы
93%
рекомендуют этот продукт
Богдан
24/12/2018
Україна
Облегчает жизнь кофемана
Давно хотел себе кофемашину для автоматического приготовления еспрессо и капучинатором. Конечно же, очень приятно что есть жерна и нужно использовать кофе в зернах. По факту - бака с водой хватает для 2-х лунго учитывая автоматическую очистку машины. Капучинатор работает интерессно, сначала как буд-то начинате взбивать, но потом на несколько секунд отключается и опять включается. Нужно просто привыкнуть, как к любой технике.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/01 Автоматическая кофемашина
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/01 Автоматическая кофемашина
Queen76
29/07/2020
Україна
Оптимальный выбор цена/качество
Давно хотел купить кофемашину. Увидел эту модель у знакомых, долго мониторил и изучал преимущества и недостатки этой модели, и подобных моделей в этой ценовой категории у конкурентов. Остановил свой выбор на этой кофемашине, о чем абсолютно не жалею. С удовольствием пользуемся всей семьей уже больше пяти лет. Никаких нареканий к работе, и ни одной поломки за все время работы. Спасибо создателям отличной кофемашины!
Плюсы
соотношение цена/качество
Минусы
недостатков не обнаружил
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
Дата пользования 2018-07-29
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
Дата пользования 2018-07-29
Taratutino
26/06/2019
Україна
Стильна та компактна.
Досвід користування 3 роки. За цей час жодних поломок. Використовується кава в зернах і помол здійснюється безпосередньо під час приготування, що дозволяє максимально зберегти аромат. Можна налаштувати на свій смак міцність кави завдяки ступеню помолу зерен і кількості води і приготувати саме таку каву, як хочеться, а не стандартну. Зручна функція приготування одночасно 2-х чашок. Є капучінатор для тих, хто любить каву з молоком. Наша сім'я надає перевагу еспрессо, яке, до речі, машина готує з правильною пінкою. Має компактний розмір і стильний дизайн. Єдиним недоліком можна назвати тільки шум під час роботи, але це стосується всіх кавових машин.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine