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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/51
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  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/51
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/51
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/51
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/51

Більше не доступний

Серія 2000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8649/51

4.7

| (15) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача ви зможете прикрасити свою каву густою молочною піною.

Переглянути всі переваги

Повністю керамічні жорна для тривалого терміну служби

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • 3 види напоїв

  • Класичний піноутворювач

  • Срібна

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.7

з 5

15

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

3
1

29/07/2020

Україна

Україна

Оптимальный выбор цена/качество

Давно хотел купить кофемашину. Увидел эту модель у знакомых, долго мониторил и изучал преимущества и недостатки этой модели, и подобных моделей в этой ценовой категории у конкурентов. Остановил свой выбор на этой кофемашине, о чем абсолютно не жалею. С удовольствием пользуемся всей семьей уже больше пяти лет. Никаких нареканий к работе, и ни одной поломки за все время работы. Спасибо создателям отличной кофемашины!

Плюси

соотношение цена/качество

Мінуси

недостатков не обнаружил

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine

Дата використання 2018-07-29

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine

Дата використання 2018-07-29

26/06/2019

Україна

Україна

Стильна та компактна.

Досвід користування 3 роки. За цей час жодних поломок. Використовується кава в зернах і помол здійснюється безпосередньо під час приготування, що дозволяє максимально зберегти аромат. Можна налаштувати на свій смак міцність кави завдяки ступеню помолу зерен і кількості води і приготувати саме таку каву, як хочеться, а не стандартну. Зручна функція приготування одночасно 2-х чашок. Є капучінатор для тих, хто любить каву з молоком. Наша сім'я надає перевагу еспрессо, яке, до речі, машина готує з правильною пінкою. Має компактний розмір і стильний дизайн. Єдиним недоліком можна назвати тільки шум під час роботи, але це стосується всіх кавових машин.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Кавовий апарат нам дуже сподобався, нам це-всьому колективу невеликого бухгалтерського відділу підприємства. Працює чудово, не вибагливий, якщо правильно ним користуватись. Що вже говорити про смакові якості натуральної кави, яку він самостійно перемелює і готує. Кава , яку нам пропанує апарат зранку, піднімає настрій , підвищує працездатність працівників. Ми дуже вдячні за можливість користуватись таким апаратом.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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