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Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача ви зможете прикрасити свою каву густою молочною піною.
3 види напоїв
Класичний піноутворювач
Срібна
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
4.7
з 5
15
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Queen76
29/07/2020
Україна
Оптимальный выбор цена/качество
Давно хотел купить кофемашину. Увидел эту модель у знакомых, долго мониторил и изучал преимущества и недостатки этой модели, и подобных моделей в этой ценовой категории у конкурентов. Остановил свой выбор на этой кофемашине, о чем абсолютно не жалею. С удовольствием пользуемся всей семьей уже больше пяти лет. Никаких нареканий к работе, и ни одной поломки за все время работы. Спасибо создателям отличной кофемашины!
Плюси
соотношение цена/качество
Мінуси
недостатков не обнаружил
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
Дата використання 2018-07-29
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
Дата використання 2018-07-29
Taratutino
26/06/2019
Україна
Стильна та компактна.
Досвід користування 3 роки. За цей час жодних поломок. Використовується кава в зернах і помол здійснюється безпосередньо під час приготування, що дозволяє максимально зберегти аромат. Можна налаштувати на свій смак міцність кави завдяки ступеню помолу зерен і кількості води і приготувати саме таку каву, як хочеться, а не стандартну. Зручна функція приготування одночасно 2-х чашок. Є капучінатор для тих, хто любить каву з молоком. Наша сім'я надає перевагу еспрессо, яке, до речі, машина готує з правильною пінкою. Має компактний розмір і стильний дизайн. Єдиним недоліком можна назвати тільки шум під час роботи, але це стосується всіх кавових машин.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000 Series HD8649/51 Super-automatic espresso machine
ADMINISTRAZIA
21/06/2019
Україна
Чудова кавоварка
Кавовий апарат нам дуже сподобався, нам це-всьому колективу невеликого бухгалтерського відділу підприємства. Працює чудово, не вибагливий, якщо правильно ним користуватись. Що вже говорити про смакові якості натуральної кави, яку він самостійно перемелює і готує. Кава , яку нам пропанує апарат зранку, піднімає настрій , підвищує працездатність працівників. Ми дуже вдячні за можливість користуватись таким апаратом.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips