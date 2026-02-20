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HD8649/51
Больше не доступен
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
Кофемашина Saeco не работает, все индикаторы мигают
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
Кофемашина Philips плохо вспенивает молоко
Эспрессо-кофемашина Philips протекает
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Брикеты в кофемашине Saeco кажутся слишком влажными
Настройка кофемолки на кофемашине Philips
Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips
Кофемашина Philips издает звуки
Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips
Водянистый кофе из кофемашины Philips
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Кофемашина Philips не перемалывает кофейные зерна
Кофемашина Philips не подает кофе
На кофемашине Philips появился код ошибки