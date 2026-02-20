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2000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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2000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8649/51

2000 Series Автоматическая кофемашина

Больше не доступен

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Инструкции и документация

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF файл, 182.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/51 - English (US)

  • PDF файл, 946.2 kB
  • 13 March 2026

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