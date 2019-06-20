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Выдающийся капучино, компактная кофемашина
Теперь вы сможете легко приготовить вкусный эспрессо и капучино с нежной пеной. Благодаря модели серии 2100 вы сварите любимый кофейный напиток простым нажатием кнопки. Этот компактный и удобный в использовании прибор не занимает много места на кухне и станет вашим незаменимым помощником.
4 напитка
Система Easy Cappuccino
Серебристый и черный
Вы можете приготовить чашку превосходного эспрессо из свежемолотых кофейных зерен всего за несколько секунд, одним нажатием. А благодаря новой системе Easy Cappuccino готовить капучино стало невероятно просто — достаточно нажать одну кнопку.
Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Ahornet
20/06/2019
Україна
Ця кавоварка повинна бути в кожній сім'ї
Завдяки цій кавоварці діти стали пити молоко, кохана та я п'ємо СПРАВЖНЮ каву.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips
beloxi
11/04/2019
Україна
Рекомендую
Дуже гарна для дому,легка в керуванні ,компактна.Подарував чоловік дуже сподобався подарунок.Кава ароматна та смачна Легко мити
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips