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  • Standard Product Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Main in-use photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Main in-use photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines

Больше не доступен

2100 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8654/59

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Выдающийся капучино, компактная кофемашина

Теперь вы сможете легко приготовить вкусный эспрессо и капучино с нежной пеной. Благодаря модели серии 2100 вы сварите любимый кофейный напиток простым нажатием кнопки. Этот компактный и удобный в использовании прибор не занимает много места на кухне и станет вашим незаменимым помощником.

Посмотреть все преимущества

Простое приготовление капучино из свежего молока одним нажатием кнопки

Выдающийся капучино, компактная кофемашина

  • 4 напитка

  • Система Easy Cappuccino

  • Серебристый и черный

Теперь готовить любимый капучино невероятно просто

Теперь готовить любимый капучино невероятно просто

Вы можете приготовить чашку превосходного эспрессо из свежемолотых кофейных зерен всего за несколько секунд, одним нажатием. А благодаря новой системе Easy Cappuccino готовить капучино стало невероятно просто — достаточно нажать одну кнопку.

В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Ця кавоварка повинна бути в кожній сім'ї

Завдяки цій кавоварці діти стали пити молоко, кохана та я п'ємо СПРАВЖНЮ каву.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже гарна для дому,легка в керуванні ,компактна.Подарував чоловік дуже сподобався подарунок.Кава ароматна та смачна Легко мити

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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