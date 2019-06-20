Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
Чудове капучино з маленької кавомашини
Немає нічого складного в тому, щоб приготувати смачне еспресо та густе капучино. Завдяки новій серії 2100 Ви без зайвої метушні приготуєте свій улюблений напій одним дотиком на невеличкій кавомашині, яка поміститься як у вашій кухні, так і у вашому житті.
4 види напоїв
Система Easy Cappuccino
Срібляста з чорним
Ви можете смакувати ідеально завареним еспресо зі свіжозмелених зерен – просто натисніть кнопку та зачекайте кілька секунд. Тепер завдяки новій системі Easy Cappuccino можна, як ніколи легко, приготувати капучино одним натисканням кнопки.
Насолоджуйтеся ніжним капучино з молоком, якому ви надаєте перевагу, завдяки зовнішньому молочнику, який можна мити в посудомийній машині. Його можна легко знімати з кавомашини та зберігати молоко довше свіжим у холодильнику. Капучино з будь-яким молоком тепер готувати як ніколи легко.
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Ahornet
20/06/2019
Україна
Ця кавоварка повинна бути в кожній сім'ї
Завдяки цій кавоварці діти стали пити молоко, кохана та я п'ємо СПРАВЖНЮ каву.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips
beloxi
11/04/2019
Україна
Рекомендую
Дуже гарна для дому,легка в керуванні ,компактна.Подарував чоловік дуже сподобався подарунок.Кава ароматна та смачна Легко мити
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips