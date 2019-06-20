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  • Standard Product Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Main in-use photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Main in-use photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Alternative Product Photograph Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Super-automatic espresso machine HD8654/59
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 2100 Series Fully automatic espresso machines

Більше не доступний

Серія 2100Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8654/59

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Чудове капучино з маленької кавомашини

Немає нічого складного в тому, щоб приготувати смачне еспресо та густе капучино. Завдяки новій серії 2100 Ви без зайвої метушні приготуєте свій улюблений напій одним дотиком на невеличкій кавомашині, яка поміститься як у вашій кухні, так і у вашому житті.

Переглянути всі переваги

Приготування капучино зі свіжого молока одним дотиком

Чудове капучино з маленької кавомашини

  • 4 види напоїв

  • Система Easy Cappuccino

  • Срібляста з чорним

Готувати капучино ще не було так просто

Готувати капучино ще не було так просто

Ви можете смакувати ідеально завареним еспресо зі свіжозмелених зерен – просто натисніть кнопку та зачекайте кілька секунд. Тепер завдяки новій системі Easy Cappuccino можна, як ніколи легко, приготувати капучино одним натисканням кнопки.

Додається зовнішній молочник, який легко мити та зберігати

Додається зовнішній молочник, який легко мити та зберігати

Насолоджуйтеся ніжним капучино з молоком, якому ви надаєте перевагу, завдяки зовнішньому молочнику, який можна мити в посудомийній машині. Його можна легко знімати з кавомашини та зберігати молоко довше свіжим у холодильнику. Капучино з будь-яким молоком тепер готувати як ніколи легко.

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Ця кавоварка повинна бути в кожній сім'ї

Завдяки цій кавоварці діти стали пити молоко, кохана та я п'ємо СПРАВЖНЮ каву.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

11/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Дуже гарна для дому,легка в керуванні ,компактна.Подарував чоловік дуже сподобався подарунок.Кава ароматна та смачна Легко мити

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2100 HD8654/59 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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