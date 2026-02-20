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HD8654/59
Больше не доступен
Кофемашина Saeco/Philips не перемалывает кофейные зерна.
Брикеты в кофемашине Philips/Saeco получаются водянистыми.
Поддон для капель кофемашины Philips быстро заполняется
Кофе из кофемашины Philips недостаточно теплый
Кофемашина Philips не включается
Кофемашина Saeco не работает, все индикаторы мигают
На кофемашине Philips отображается "Опустошите контейнер для кофейной гущи", но контейнер пуст
Кофемашина Philips плохо вспенивает молоко
Брикеты в кофемашине Saeco кажутся слишком влажными
На кофемашине Philips 2000/2100 горит или мигает предупреждающий индикатор / восклицательный знак.
Кофемашина Philips потребляет и не готовит молотый кофе
Молотый кофе под варочной группой кофемашины Philips
Не могу извлечь варочную группу из кофемашины Philips
Не удается установить варочную группу в кофемашину Philips
Кофемашина Philips не осуществляет забор воды из резервуара
Эспрессо-кофемашина Philips протекает
Кофемашина Philips издает звуки
Настройка кофемолки на кофемашине Philips
Кофемашина Philips не перемалывает кофейные зерна
Водянистый кофе из кофемашины Philips
На кофемашине Philips появился код ошибки
Кофемашина Philips не подает кофе