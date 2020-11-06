Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
Приготовление 7 видов кофе
Встроен. кувшин д/молока, капучинатор
Черный
Регулируемая кофемолка, 5 степеней
Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.
Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.
Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
06/11/2020
Україна
дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!
дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips