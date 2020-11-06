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  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
  • Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

Больше не доступен

Philips Saeco InteliaАвтоматическая кофемашина

HD8753/19

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина Saeco Intelia — ваш надежный помощник в приготовлении безукоризненного кофе. Машина проста в использовании и настройке, удобна в очистке. Превосходный капучино или эспрессо всего одним нажатием кнопки.
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Благодаря новейшей технологии Saeco Latte Perfetto

Эспрессо и капучино одним нажатием кнопки

  • Приготовление 7 видов кофе

  • Встроен. кувшин д/молока, капучинатор

  • Черный

  • Регулируемая кофемолка, 5 степеней

5 степеней помола для выбора крепости кофе

5 степеней помола для выбора крепости кофе

Эта кофемашина удовлетворит даже самые взыскательные требования к помолу кофе. Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. Выберите одну из пяти регулируемых настроек помола: от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до более крупного для кофе с более мягким вкусом.

100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

100%-но керамические жернова помогут раскрыть вкус зерен

Надежные 100%-но керамические жернова гарантируют наслаждение отличным кофе в течение долгих лет. Керамика обеспечивает идеальный помол зерен, благодаря чему вода равномерно проникает в них, впитывая вкус и аромат. В отличие от обычных, керамические жернова не перегревают зерна и устраняют жженый привкус напитка.

Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

Полностью съемная варочная группа для быстрой очистки

Эффективность и простота использования были основными критериями при разработке первой варочной группы Saeco 30 лет. Созданная нами технология оправдывает эти принципы и сегодня. Наша варочная группа невероятно удобна в очистке: просто извлеките ее, промойте под струей воды в течение нескольких секунд и снова установите в кофемашину.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

дуже задоволені кавоматом! Виріб дуже якісний!

дуже задоволені кавоматом, користуємося більше 3 років! Дуже якісний виріб! Експлуатацію проходить щоденно! Жодного збою чи поломок! Гарна якість кави та капучіно!!! Отримуємо задоволення від користування saeco intelia evo

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Intelia HD8753/89 Автоматична кавомашина Philips

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