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Ваш любимый капучино нажатием одной кнопки
Благодаря Philips Easy Cappuccino серии 3000 ваш любимый капучино можно легко приготовить одним нажатием. Высокая емкость и компактный дизайн — для приготовления эспрессо, классического кофе и капучино из свежих зерен нужно всего лишь нажать кнопку.
5 видов кофе
Система Easy Cappuccino
Черный
Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
5.0
из 5
2
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Vitaly
10/04/2019
Україна
Смачна ранкова кава від Philips 3000
Дуже класна автоматична кавомашина!!! Кожен день моя сім'я має чудовий ранок завдяки смачній каві: для себе я готую Еспресо, дружина любить починати день день із Капучіно, дочка готує Американо, а для внука готуємо молоко з пінкою... Чудовий початок дня для всієї родини завдяки нашій універсальній кавомашині.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Игорь
07/02/2018
Україна
Кофемашина отличная по цене и качеству
Сбылась моя мечта. Хорошее, качественное варит кофе.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips