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  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Emotional Benefit Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3000 Series Fully automatic espresso machines

Больше не доступен

3000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8829/09

5

| (2) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ваш любимый капучино нажатием одной кнопки

Благодаря Philips Easy Cappuccino серии 3000 ваш любимый капучино можно легко приготовить одним нажатием. Высокая емкость и компактный дизайн — для приготовления эспрессо, классического кофе и капучино из свежих зерен нужно всего лишь нажать кнопку.

Посмотреть все преимущества

Высокая вместимость и компактный размер

Ваш любимый капучино нажатием одной кнопки

  • 5 видов кофе

  • Система Easy Cappuccino

  • Черный

В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

В комплект входит внешний молочный кувшин, который удобно мыть и хранить

Наслаждайтесь нежным капучино из молока, которое вы предпочитаете, благодаря удобному внешнему молочному кувшину, который можно мыть в посудомоечной машине. После приготовления извлеките его из кофемашины и поставьте в холодильник. Приготовление капучино никогда не было таким простым.

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

5 превосходных видов кофе на выбор, включая капучино, в ваших руках

Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

2

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Смачна ранкова кава від Philips 3000

Дуже класна автоматична кавомашина!!! Кожен день моя сім'я має чудовий ранок завдяки смачній каві: для себе я готую Еспресо, дружина любить починати день день із Капучіно, дочка готує Американо, а для внука готуємо молоко з пінкою... Чудовий початок дня для всієї родини завдяки нашій універсальній кавомашині.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

07/02/2018

Україна

Україна

Кофемашина отличная по цене и качеству

Сбылась моя мечта. Хорошее, качественное варит кофе.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Серія 3000 HD8829/09 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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  • • Скидка -10% за подписку
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