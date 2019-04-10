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Больше не доступен
6 напитков
Встроенный кувшин для молока
Черный
Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.
Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.
5.0
из 5
1
Отзыв
100%
рекомендуют этот продукт
Elen63
10/04/2019
Україна
Ця машина неперевершена
Придбали майже рік тому. Довго вагалась, яку придбати. та вибіз зупинився на цій моделі. і знаєте, не пожалкувала жодного дня. Задоволення неймовірне від самого процесу приготування, тому що кава дуже смачна ароматна, лате неперевершене. Ії інтелекту можна позаздрити, дуже просто налаштовується, один дотик і чашка смачної кави еспрессо чи америкаго готова. Дозволяє легко готувати ніжне капучино та лате. Сказати, що наша сім' я задоволена-нічого не сказати, ми просто всі і наші гості просто в захваті. Всім раджу, не пожалкуєте. З повагою Олена.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine