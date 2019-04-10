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  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо
  • Превосходный вкус эспрессо и классического американо

Больше не доступен

4000 SeriesАвтоматическая кофемашина

HD8848/09

5
| (1) Отзыв | 100% рекомендуют этот продукт
Превосходный вкус эспрессо и классического американо
Как начинается ваше утро — с классического кофе или крепкого эспрессо? С помощью функции CoffeeSwitch вы сможете приготовить из свежих зерен эспрессо или классический американо, как из капельной кофеварки, просто повернув переключатель.
Посмотреть все преимущества

Приготовление из свежих зерен

Превосходный вкус эспрессо и классического американо

  • 6 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Черный

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготавливаются на 100 % из непревзойденно прочной керамики, срока службы которой хватит не менее чем на 20 000 чашек свежего ароматного кофе.

Шесть превосходных напитков на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

Шесть превосходных напитков на выбор, включая капучино — в вашем распоряжении

Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируйте высоту носика под размер чашки

Регулируемый носик на наших эспрессо-кофемашинах обеспечит точный налив в чашку без разбрызгивания кофе и его остывания. Таким образом эспрессо всегда будет оптимальной температуры, а пространство возле кофемашины будет чистым.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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5.0

из 5

1

Отзыв

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

10/04/2019

Україна

Україна

Ця машина неперевершена

Придбали майже рік тому. Довго вагалась, яку придбати. та вибіз зупинився на цій моделі. і знаєте, не пожалкувала жодного дня. Задоволення неймовірне від самого процесу приготування, тому що кава дуже смачна ароматна, лате неперевершене. Ії інтелекту можна позаздрити, дуже просто налаштовується, один дотик і чашка смачної кави еспрессо чи америкаго готова. Дозволяє легко готувати ніжне капучино та лате. Сказати, що наша сім' я задоволена-нічого не сказати, ми просто всі і наші гості просто в захваті. Всім раджу, не пожалкуєте. З повагою Олена.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 4000 Series HD8848/09 Super-automatic espresso machine

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