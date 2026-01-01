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  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
  • Высокое качество и легкость в использовании
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Больше не доступен

Saeco Intelia DeluxeАвтоматическая кофемашина

HD8888/19

Высокое качество и легкость в использовании

Saeco представляет Intelia Deluxe — интеллектуальную и удобную в использовании кофемашину, которая готовит великолепный кофе высочайшего качества. Элегантный дизайн корпуса из нержавеющий стали неподвластен времени. Intelia — это еще один повод для гордости компании Saeco.

Посмотреть все преимущества

Итальянский дизайн, который неподвластен времени

Высокое качество и легкость в использовании

  • Автоматический капучинатор

  • Отделка из нержавеющей стали

  • Регулируемая кофемолка, 10 степеней

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе.

Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

Бархатистая пена простым нажатием кнопки благодаря автоматическому капучинатору

Благодаря автоматическому капучинатору вы сможете простым нажатием кнопки приготовить превосходную молочную пену, которая станет венцом вашего кофейного творения. За считанные секунды готовится нежная молочная пена идеальной консистенции — настоящий соблазн для любителей капучино.

Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

Быстрый нагрев бойлера для горячего кофе

Благодаря быстрому нагреву бойлера нет причины отказывать себе в чашке превосходного эспрессо или капучино, даже если вы спешите на важную встречу. Секрет заключается в легком корпусе бойлера, выполненном из алюминия и нержавеющей стали, который быстро нагревается до высокой температуры.

Технические характеристики

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  • • Скидка -10% за подписку
  • • Уникальные предложения
Примечания

  1. На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофейного напитка, циклов промывки и очистки.