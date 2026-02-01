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Більше не доступний
HD8888/19
Якість, яку Ви потребуєте. Простота використання, яку Ви очікуєте
Saeco представляє Intelia Deluxe. Вміло розроблена технологія, що забезпечує якість, додаткову зручність та божественну каву. Intelia у корпусі з нержавіючої сталі завжди актуального дизайну є гордим представником італійської майстерності.
Автоматичний піноутворювач
Покриття з нержавіючої сталі
Кавомолка з 10 налаштуваннями
Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.
Автоматичний піноутворювач створить головну прикрасу кави одним натисненням кнопки. За кілька секунд кава буде вкрита ніжною молочною пінкою найкращої консистенції, спокушаючи усіх любителів капучіно.
Коли часу обмаль, Ви можете швидко заварити ідеальне еспрессо та капучіно за допомогою бойлера Quick Heat. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.
Відгуки
Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.