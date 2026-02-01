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Більше не доступний

Saeco Intelia DeluxeСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8888/19

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Saeco представляє Intelia Deluxe. Вміло розроблена технологія, що забезпечує якість, додаткову зручність та божественну каву. Intelia у корпусі з нержавіючої сталі завжди актуального дизайну є гордим представником італійської майстерності.

Переглянути всі переваги

Завжди актуальна конструкція, виготовлено в Італії

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  • Автоматичний піноутворювач

  • Покриття з нержавіючої сталі

  • Кавомолка з 10 налаштуваннями

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна виготовлено з високотехнологічної кераміки: вони неймовірно тверді та точні. Жорна обережно перемелюють свіжі кавові зерна без ризику перегрівання, вичавлюючи з них усе найкраще і забезпечуючи чудовий смак запашної кави – щонайменше 20 000 чашок.

Оксамитова пінка одним дотиком завдяки автоматичному піноутворювачу

Оксамитова пінка одним дотиком завдяки автоматичному піноутворювачу

Автоматичний піноутворювач створить головну прикрасу кави одним натисненням кнопки. За кілька секунд кава буде вкрита ніжною молочною пінкою найкращої консистенції, спокушаючи усіх любителів капучіно.

Насолоджуйтеся приготованою за мить гарячою кавою завдяки бойлеру Quick Heat

Насолоджуйтеся приготованою за мить гарячою кавою завдяки бойлеру Quick Heat

Коли часу обмаль, Ви можете швидко заварити ідеальне еспрессо та капучіно за допомогою бойлера Quick Heat. Секрет полягає в тому, що його корпус виготовлено з легкого алюмінію та нержавіючої сталі, які швидко нагріваються.

Технічні характеристики

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  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
Примітки

  1. Із розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.