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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09

Больше не доступен

Saeco GranBaristo AvantiАвтоматическая кофемашина

HD8969/09

Готовьте превосходный кофе прямо у себя дома

Saeco представляет современное решение для приготовления ваших любимых кофейных напитков. GranBaristo Avanti позволяет готовить кофе на любой вкус с помощью планшетного ПК. Обслуживание кофемашины становится намного проще благодаря пошаговым инструкциям в приложении.

Посмотреть все преимущества

Насладитесь вкусом 18 напитков, приготовленных с помощью планшетного ПК

Готовьте превосходный кофе прямо у себя дома

  • 18 напитков

  • Встроенный кувшин для молока

  • Нержавеющая сталь

  • AquaClean

Восемнадцать превосходных напитков на выбор — в вашем распоряжении

Готовьте множество разнообразных напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Капучино и латте макиато одним нажатием кнопки благодаря кувшину для молока

Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.

Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

Выбор объема напитка, 6 настроек крепости и 5 степеней помола

Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

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Запасные части и аксессуары

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Примечания

  1. Планшетный ПК не входит в комплект

  2. Приложение Avanti совместимо с iPad 3/4/Air/Mini retina на базе ОС iOS7 или более новой версии, с Samsung Galaxy Tab 3 (8 дюймов)/Tab 4 (10,1 дюйма)/Note pro LTE (12,2 дюйма), Nexus 7 2013 (7 дюймов), Sony Xperia Z LTE (10,1 дюйма) на базе ОС Android версии 4.3 или более новой с Bluetooth версии 4.0 или более новой