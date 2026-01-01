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Больше не доступен
HD8969/09
Готовьте превосходный кофе прямо у себя дома
Saeco представляет современное решение для приготовления ваших любимых кофейных напитков. GranBaristo Avanti позволяет готовить кофе на любой вкус с помощью планшетного ПК. Обслуживание кофемашины становится намного проще благодаря пошаговым инструкциям в приложении.
18 напитков
Встроенный кувшин для молока
Нержавеющая сталь
AquaClean
Готовьте множество разнообразных напитков для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофейный напиток на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Наслаждаться настоящими капучино и латте макиато, приготовленными при идеальной температуре, теперь просто как никогда. Просто наполните молочный кувшин и присоедините его к кофемашине, затем выберите любимый напиток. От капучино до молочной пены — приготовление займет всего несколько секунд без какого-либо разбрызгивания.
Эта автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Отзывы
Планшетный ПК не входит в комплект
Приложение Avanti совместимо с iPad 3/4/Air/Mini retina на базе ОС iOS7 или более новой версии, с Samsung Galaxy Tab 3 (8 дюймов)/Tab 4 (10,1 дюйма)/Note pro LTE (12,2 дюйма), Nexus 7 2013 (7 дюймов), Sony Xperia Z LTE (10,1 дюйма) на базе ОС Android версии 4.3 или более новой с Bluetooth версии 4.0 или более новой