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Більше не доступний
HD8969/09
Найбільш інноваційне приготування кави в домашніх умовах
Saeco представляє кавоварку GranBaristo Avanti з інноваційною технологію віддаленого приготування кави: напої можна готувати відповідно до уподобань Ваших гостей, налаштувавши відповідні параметри та ввімкнувши заварювання з власного планшета. Завдяки покроковим вказівкам спеціального додатка цей процес зовсім нескладний.
18 видів напоїв
Вбудований молочник
Нержавіюча сталь
AquaClean
Насолоджуйтеся неперевершеним розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!
Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.
Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!
Відгуки
Планшет не додається
Додаток Avanti сумісний з iPad 3/4/Air/Mini retina з операційною системою iOS7 та новішої версії, а також із Samsung Galaxy Tab 3 (8 дюймів)/Tab 4 (10,1 дюйма)/Note pro LTE (12,2 дюйма), Nexus 7 2013 (7 дюймів), Sony Xperia Z LTE(10,1 дюйма) з операційною системою Android 4.3 та новішої версії та Bluetooth версії 4.0 та новішої.