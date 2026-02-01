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  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Standard Product Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Main in-use photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product Detail Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Alternative Product Photograph Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Emotional Benefit Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09
  • Product in Use Photo Philips GranBaristo Avanti Super-automatic espresso machine HD8969/09

Більше не доступний

Saeco GranBaristo AvantiСупер автоматична еспрессо кавомашина

HD8969/09

Найбільш інноваційне приготування кави в домашніх умовах

Saeco представляє кавоварку GranBaristo Avanti з інноваційною технологію віддаленого приготування кави: напої можна готувати відповідно до уподобань Ваших гостей, налаштувавши відповідні параметри та ввімкнувши заварювання з власного планшета. Завдяки покроковим вказівкам спеціального додатка цей процес зовсім нескладний.

Переглянути всі переваги

Готуйте 18 видів кави зі свого планшета

Найбільш інноваційне приготування кави в домашніх умовах

  • 18 видів напоїв

  • Вбудований молочник

  • Нержавіюча сталь

  • AquaClean

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 18 видів напоїв

Насолоджуйтеся неперевершеним розмаїттям напоїв на будь-який смак. Бажаєте еспресо, просто кави чи напою з додаванням молока? ваша супер автоматична еспресо кавомашина забезпечить миттєвий результат одразу в чашці без зайвої метушні!

Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Капучино та лате-мак’ято одним дотиком завдяки молочнику

Насолоджуватися надзвичайно ніжним капучино та лате-мак’ято з ідеальною температурою тепер як ніколи просто. Просто налийте молоко в молочник, установіть молочник у кавомашину та оберіть улюблений напій. Капучино чи спінене молоко будуть готові за кілька секунд та без бризок будуть з ідеальною температурою подані в чашку.

Регулювання об’єму, 6 налаштувань міцності й 5 налаштувань помелу

Регулювання об’єму, 6 налаштувань міцності й 5 налаштувань помелу

Ця автоматична кавомашина Philips пропонує безліч приємних варіантів приготування кави на свій смак. Ви можете легко налаштувати та зберегти у пам’яті об’єм, міцність і температуру кожного напою. Будьте сміливими, досліджуйте, експериментуйте та вигадуйте напої!

Технічні характеристики

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Примітки

  1. Планшет не додається

  2. Додаток Avanti сумісний з iPad 3/4/Air/Mini retina з операційною системою iOS7 та новішої версії, а також із Samsung Galaxy Tab 3 (8 дюймів)/Tab 4 (10,1 дюйма)/Note pro LTE (12,2 дюйма), Nexus 7 2013 (7 дюймів), Sony Xperia Z LTE(10,1 дюйма) з операційною системою Android 4.3 та новішої версії та Bluetooth версії 4.0 та новішої.