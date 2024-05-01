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HX7420/01
Идеальная чистка и до 7 раз более здоровые десны*
Philips Sonicare 7100 предлагает технологию Sonicare нового поколения, 4 режима чистки, 3 уровня интенсивности, удобные оповещения о силе нажатия, а также нашу чистящую насадку G3 Premium Gum Care.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звуковая зубная щетка с аккумулятором
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Philips Sonicare 7100 поможет вам обеспечить здоровье десен и зубов. На чистящей насадке G3 Premium Gum Care щетинки тщательно удаляют налет вдоль линии десен, в результате чего здоровье ваших десен будет в 7 раз лучше всего за 2 недели*. Благодаря мягкой и гибкой чистящей насадке она повторяет контуры ваших зубов и десен для тщательной чистки, удаляя до 10 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой**.
Оцените удобную чистку зубов и новый уровень ухода за полостью рта с технологией Sonicare нового поколения. Во время чистки инновационная магнитная система зубной щетки регулирует мощность вибраций, обеспечивая эффективность ровно до 62 000 сметающих движений в минуту даже в труднодоступных участках. В то же время плавными движениями чистящая насадка бережно выметает налет из-под линии десен и межзубных промежутков, обеспечивая оптимальный результат чистки при каждом сеансе.
Чистите зубы так, как предпочитаете именно вы, с щеткой Philips Sonicare 7100. 4 режима чистки помогут вам заботиться о здоровье десен, отбеливании эмали, защиту чувствительных зубов и повседневной чистке. Режим Gum Health (Здоровье десен) обеспечит здоровье десен благодаря бережному массажу линии десен. Режим White (Осветление) удалит потемнения с эмали с отполирует зубы для белоснежной улыбки. Режим Sensitive (Деликатная чистка) обеспечит бережную и тщательную чистку, а режим Clean (Чистка) — удаление налета для превосходного результата. Для персонализированной чистки сочетайте один из этих режимов с 3 уровнями интенсивности.
Если вы не заметите, что стали давить на щетку слишком сильно, сама щетка оповестит вас об этом. Умный оптический датчик точно распознает чрезмерную силу нажатия, и щетка начнет мигать фиолетовым светом, уменьшая скорость вибрации. Вы всегда будете знать, когда нужно нажимать на щетку чуть слабее, и ваши десны останутся в безопасности.
Приложение Philips Sonicare легко выполняет сопряжение с зубной щеткой и поможет вам обеспечить должное здоровье полости рта. Приложение следит за вашими сеансами чистки, предоставляет персонализированные советы и отчеты по прогрессу, чтобы вы могли получать ценные сведения о том, как ухаживаете за полостью рта.
Двухминутного сеанса будет достаточно для эффективной чистки, и наша функция SmarTimer сообщит, когда время чистки закончится. А для равномерной чистки всех зубов функция BrushPacer делит рот на несколько зон и приостанавливает вибрацию щетки, чтобы вы перешли к следующей из них — так обеспечивается равномерная чистка всей полости рта.
Регулярная замена чистящей насадки является важной составляющей в поддержании здоровья полости рта. С технологией BrushSync вам легко будет следить за оптимальным состоянием чистящей насадки. Эта инновационная технология отслеживает частоту использования и интенсивность, а также оповестит вас, когда придет время заменить чистящую насадку на новую.
Мы скорректировали дизайн внутренних компонентов зубных щеток Philips Sonicare, чтобы сделать их надежнее, легче и долговечнее. Благодаря передовым процессам лазерной сварки наши зубные щетки будут работать для вас в течение многих лет.
Эта зубная щетка оснащена энергоэффективным аккумулятором, который обеспечит приятные ощущения при ее использовании. Без подзарядки щетки хватает на 3 недели стандартной чистки.
Новая версия нашего дорожного зарядного чехла со встроенным портом USB-C и кабелем зарядки позволит легко заряжать зубную щетку в поездках, даже не открывая футляр. Он не только защитит щетку во время поездки, но также достаточно компактен, что позволит найти для него место в любой сумке и путешествовать с комфортом.
В комплекте
Режимы
Уровни интенсивности
Качество чистки
Удобство использования
Технология интеллектуального датчика
Технические характеристики
Обслуживание
Мощность
Совместимость
Дизайн и отделка
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