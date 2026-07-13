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  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

Больше не доступен

Shaver series 9000Электробритва для сухого и влажного бритья

S9986/59

4.9
| (231) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины.
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Производитель электробритв №1 в мире1

С технологией SkinIQ

Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

  • Датчик силы давления

  • Лезвия Dual SteelPrecision

  • Одобрено дерматологами

  • Подвижные головки 360-D

Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

Улучшенная точность для гладкого бритья*

Улучшенная точность для гладкого бритья*

Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.

Технические характеристики

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Запасные части и аксессуары

Отзывы

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4.9

из 5

231

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

13/07/2026

Україна

Україна

Бренд супер

Бритва супер! Ніколи такої не мав, без мінусів Бриє без залишків

Плюсы

Гостре лезо

Минусы

немає

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-06-30

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-06-30

31/05/2026

Україна

Україна

Не залишає подразнення

Купляли подарунок чоловіку йому дуже сподобалось хоча в нього вже до цього була більш старіша версія Філіпса. Не залишає Подразнень,йому дуже подобається, а мені подобається його гладкість шкіри

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-04-11

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-04-11

19/04/2026

Україна

Україна

Проверенный покупатель

Швидке якісне гоління.

Чудово голить навіть не треба станком підправляти.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

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      Примечания

      1. Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года. 

      1. по сравнению с Philips серии S9000

      2. На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году

      3. * По сравнению с материалом без покрытия

      4. * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже