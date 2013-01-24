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    Shaver series 9000

    Электробритва для сухого и влажного бритья

    S9986/59
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    • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
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      Shaver series 9000 Электробритва для сухого и влажного бритья

      S9986/59
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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Электробритва для сухого и влажного бритья

        Итого:

        Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

        С технологией SkinIQ

        • Датчик силы давления
        • Лезвия Dual SteelPrecision
        • Одобрено дерматологами
        • Подвижные головки 360-D
        Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

        Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

        Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

        Улучшенная точность для гладкого бритья*

        Улучшенная точность для гладкого бритья*

        Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

        Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

        Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

        Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.

        Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

        Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

        Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %*** и минимизируя раздражение кожи.

        Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

        Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

        Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

        Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

        Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

        Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

        Расширенная персонализация бритья в приложении

        Расширенная персонализация бритья в приложении

        Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

        Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

        Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

        Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

        Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

        Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

        Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

        Высокоточный триммер встроен в ручку

        Высокоточный триммер встроен в ручку

        Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

        До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

        До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

        До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

        Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

        Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

        Оцените универсальность вашей бритвы с насадкой-стайлером для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. С помощью этой насадки вы также можете подровнять волосы перед бритьем.

        Технические характеристики

        • Качество бритья

          Бритвенная система
          Лезвия Dual SteelPrecision
          Гибкость головки
          Подвижные головки 360-D
          Технология SkinIQ
          • Датчик силы давления
          • Защитное покрытие SkinGlide
          • Датчик управления движением
          • Датчик мощности

        • Удобство использования

          Сухое и влажное использование
          Влажное и сухое бритье
          Дисплей
          • Улучшенный OLED-дисплей
          • Рекомендации касательно давления
          • Индикатор заряда аккумулятора
          • Индикатор управления движением
          • Дорожная блокировка
          Очистка
          • Открытие одним касанием
          • Можно промывать под водой

        • Питание

          Время работы
          60 минут
          Зарядка
          • 1 час для полной зарядки
          • Быстрая зарядка в течение 5 минут
          Автопереключение напряжения
          100–240 В
          Максимальное энергопотребление
          9  Вт
          Тип элемента питания
          Литий-ионный

        • Дизайн

          Щетка
          Прорезиненная рукоятка
          Бритвенные головки
          Угловатой формы
          цвет
          Чернильный Черный

        • Программное обеспечение

          Приложение
          • GroomTribe
          • Подключение через Bluetooth®
          Совместимость со смартфонами
          Устройства iPhone и Android™

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да
          Сменные головки
          Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

        • Аксессуары

          Станция Самоочистки
          • Да
          • 1 картридж в комплекте
          Встроенный откидной триммер
          Да
          Защита и хранение
          Дорожный футляр
          Аксессуары
          Стайлер для бороды
          Обслуживание
          Щеточка для чистки
          Зарядная станция с подсветкой
          Да

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              • по сравнению с Philips серии S9000
              • * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
              • * * По сравнению с материалом без покрытия
              • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже

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