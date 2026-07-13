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Больше не доступен
Датчик силы давления
Лезвия Dual SteelPrecision
Одобрено дерматологами
Подвижные головки 360-D
Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.
Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.
Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.
4.9
из 5
231
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Dutton
13/07/2026
Україна
Бренд супер
Бритва супер! Ніколи такої не мав, без мінусів Бриє без залишків
Плюсы
Гостре лезо
Минусы
немає
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-06-30
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-06-30
Крапіва
31/05/2026
Україна
Не залишає подразнення
Купляли подарунок чоловіку йому дуже сподобалось хоча в нього вже до цього була більш старіша версія Філіпса. Не залишає Подразнень,йому дуже подобається, а мені подобається його гладкість шкіри
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-04-11
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-04-11
Zolotyi
19/04/2026
Україна
Проверенный покупатель
Швидке якісне гоління.
Чудово голить навіть не треба станком підправляти.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Источник: Euromonitor International Limited, объем продаж в розничных ценах, согласно определению категории бритв для тела, данные за 2024 год, исследование проведено в октябре 2024 года.
по сравнению с Philips серии S9000
На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
* По сравнению с материалом без покрытия
* * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже