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Електробритва для вологого/сухого гоління
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Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск, який ви застосовуєте, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.
Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно. 72 високоефективні леза самі заточуються і були виготовлені в Європі.
Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки через додаток GroomTribe. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за меншу кількість проходів***.
Захисне покриття між бритвеними головками і вашою шкірою виготовлено з майже 2000 мікросфер, що покривають кожен квадратний міліметр. Зменшення подразнення шляхом зменшення на 25% тертя об шкіру***.
Розумний датчик волосся на обличчі зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.
Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.
Удосконалюйте гоління, з’єднавши бритву в пару з додатком Philips GroomTribe. Гоління за голінням відслідковуйте стан шкіри, персоналізуйте гоління і вдосконалюйте техніку для ретельного та лагідного до шкіри гоління.
Потужний картридж для очищення ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Картридж у 10 разів ефективніший за очищення водою****. Це найменший у світі картридж для очищення, завдяки чому ви можете легко його зберігати і використовувати будь-де.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.
Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера бритви. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Голіться в автономному режимі протягом 60 хвилин після одного повного заряджання батареї.
Насолоджуйтеся універсальністю своєї бритви завдяки насадці-стайлеру для бороди. Вибирайте серед 5 налаштувань довжини для створення ідеальної щетини або короткої, охайної бороди. Або використовуйте стайлер для попереднього підстригання волосся перед голінням.
Ефективність гоління
Простота у користуванні
Потужність
Конструкція
Програмне забезпечення
Обслуговування
Аксесуари
CC12/50