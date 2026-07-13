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  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
  • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

Більше не доступний

Електробритва серії 9000Для вологого та сухого гоління

S9986/59

4.8
| (700) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб
Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
Найрозумніша електробритва S9986/59 серії 9000 для вологого та сухого гоління на базі штучного інтелекту забезпечує дивовижний комфорт шкіри. Отримуйте зворотний зв’язок про натиск під час гоління для захисту шкіри, водночас зрізаючи волосся ретельніше навіть у випадку 5-денної щетини. Бритва відчуває, керує та адаптується до вашого унікального обличчя.
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Philips - бренд №1 в світі з продажу електробритв1

з технологією SkinIQ

Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

  • Технологія SkinIQ

  • 72 леза Dual SteelPrecision

  • Датчик контролю натиску

  • Покриття Nano SkinGlide для чутливої шкіри

  • Система очищення Quick CleanPod

Допомагає голитися з оптимальним натиском

Допомагає голитися з оптимальним натиском

Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск, який ви застосовуєте, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.

Краща точність для ретельнішого гоління*

Краща точність для ретельнішого гоління*

Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізань за хвилину для ретельного гоління. 72 високоефективних лез, що самі заточуються і були виготовлені в Європі.

Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки через додаток GroomTribe. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за меншу кількість проходів***.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

700

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

13/07/2026

Україна

Україна

Бренд супер

Бритва супер! Ніколи такої не мав, без мінусів Бриє без залишків

Плюси

Гостре лезо

Мінуси

немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-06-30

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-06-30

31/05/2026

Україна

Україна

Не залишає подразнення

Купляли подарунок чоловіку йому дуже сподобалось хоча в нього вже до цього була більш старіша версія Філіпса. Не залишає Подразнень,йому дуже подобається, а мені подобається його гладкість шкіри

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-04-11

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Date of Use 2026-04-11

19/04/2026

Україна

Україна

Перевірений покупець

Швидке якісне гоління.

Чудово голить навіть не треба станком підправляти.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige

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      Примітки

      1. Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року​ 

      1. порівняно з попередньою серією Philips Series S9000

      2. На основі серії Philips Series S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.

      3. Порівняно з матеріалом без покриття

      4. У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі