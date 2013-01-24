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    Shaver series 9000

    Електробритва для вологого/сухого гоління

    S9986/59
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри
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      Shaver series 9000 Електробритва для вологого/сухого гоління

      S9986/59
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Shaver series 9000

        Shaver series 9000

        Електробритва для вологого/сухого гоління

        Усього:

        Бездоганне гоління*, персоналізований комфорт шкіри

        з технологією SkinIQ

        • Датчик натиску
        • Леза Dual SteelPrecision
        • Дерматологічно протестовано
        • Гнучкі головки 360-D
        Допомагає голитися з оптимальним натиском

        Допомагає голитися з оптимальним натиском

        Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск, який ви застосовуєте, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.

        Краща точність для ретельнішого гоління*

        Краща точність для ретельнішого гоління*

        Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізувань на хвилину, тому голять ретельно. 72 високоефективні леза самі заточуються і були виготовлені в Європі.

        Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

        Скеровує вас для покращеної техніки гоління за кілька проходів

        Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки через додаток GroomTribe. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за меншу кількість проходів***.

        Гладеньке ковзання для кращого захисту шкіри

        Гладеньке ковзання для кращого захисту шкіри

        Захисне покриття між бритвеними головками і вашою шкірою виготовлено з майже 2000 мікросфер, що покривають кожен квадратний міліметр. Зменшення подразнення шляхом зменшення на 25% тертя об шкіру***.

        Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

        Налаштовується відповідно до вашої бороди для легкого гоління

        Розумний датчик волосся на обличчі зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

        Гнучкі головки повторюють контури обличчя

        Гнучкі головки повторюють контури обличчя

        Повністю гнучкі головки повертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.

        Вдосконалене гоління з додатком

        Вдосконалене гоління з додатком

        Удосконалюйте гоління, з’єднавши бритву в пару з додатком Philips GroomTribe. Гоління за голінням відслідковуйте стан шкіри, персоналізуйте гоління і вдосконалюйте техніку для ретельного та лагідного до шкіри гоління.

        Ретельне чищення лише за 1 хвилину для гігієнічного гоління

        Ретельне чищення лише за 1 хвилину для гігієнічного гоління

        Потужний картридж для очищення ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Картридж у 10 разів ефективніший за очищення водою****. Це найменший у світі картридж для очищення, завдяки чому ви можете легко його зберігати і використовувати будь-де.

        Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

        Голіться вологим, сухим способом, навіть під душем

        Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть під душем.

        Точний тример, вбудований у ручку

        Точний тример, вбудований у ручку

        Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера бритви. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.

        Повне заряджання забезпечує до 60 хвилин автономної роботи

        Повне заряджання забезпечує до 60 хвилин автономної роботи

        Голіться в автономному режимі протягом 60 хвилин після одного повного заряджання батареї.

        Насадка-стайлер для бороди з 5 налаштуваннями довжини

        Насадка-стайлер для бороди з 5 налаштуваннями довжини

        Насолоджуйтеся універсальністю своєї бритви завдяки насадці-стайлеру для бороди. Вибирайте серед 5 налаштувань довжини для створення ідеальної щетини або короткої, охайної бороди. Або використовуйте стайлер для попереднього підстригання волосся перед голінням.

        Технічні характеристики

        • Ефективність гоління

          Система гоління
          Леза Dual SteelPrecision
          Повторення контурів
          Гнучкі головки 360-D
          Технологія SkinIQ
          • Датчик натиску
          • Захисне покриття SkinGlide
          • Датчик керування рухами
          • Датчик адаптації потужності

        • Простота у користуванні

          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Дисплей
          • Удосконалений OLED дисплей
          • Вказівки щодо натиску
          • Індикатор рівня заряду батареї
          • Індикатор керування рухами
          • Блокування для транспортування
          Чищення
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю

        • Потужність

          Час роботи
          60 хвилин
          Заряджання
          • 1 година для повного заряджання
          • 5 хв швидке заряджання
          Автоматичний вибір напруги
          100–240 В
          Максимальне споживання енергії
          9  Вт
          Тип батареї
          Літій-іонна

        • Конструкція

          Ручка
          Ручка з гумовими накладками
          Бритвені головки
          Кутової форми
          Колір
          Чорний

        • Програмне забезпечення

          Додаток
          • GroomTribe
          • Підключення через Bluetooth®
          Сумісність смартфону
          Пристрої iPhone та Android™

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH91

        • Аксесуари

          Quick Clean Pod
          • Так
          • 1 картридж у комплекті
          Вбудований висувний тример
          Так
          Транспортування та зберігання
          Дорожній футляр
          Насадки
          Стайлер для бороди
          Догляд
          Щітка для очищення
          Підставка для заряджання з підсвіткою
          Так

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              • порівняно з попередньою серією Philips Series S9000
              • * На основі серії Philips Series S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
              • ** Порівняно з матеріалом без покриття.
              • *** У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі.

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