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Більше не доступний
Технологія SkinIQ
72 леза Dual SteelPrecision
Датчик контролю натиску
Покриття Nano SkinGlide для чутливої шкіри
Система очищення Quick CleanPod
Застосування правильного натиску надзвичайно важливе для ретельності та захисту шкіри. Удосконалені датчики в бритві зчитують натиск, який ви застосовуєте, а інноваційний індикатор сигналізує, коли ви тиснете надто сильно або слабо. Для персоналізованого гоління саме для вас.
Леза Dual SteelPrecision роблять 150 000 зрізань за хвилину для ретельного гоління. 72 високоефективних лез, що самі заточуються і були виготовлені в Європі.
Технологія розпізнавання руху стежить за тим, як ви голитесь, і скеровує вас для ефективнішої техніки через додаток GroomTribe. Лише після трьох голінь більшість чоловіків досягали кращої техніки гоління за меншу кількість проходів***.
4.8
з 5
700
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Dutton
13/07/2026
Україна
Бренд супер
Бритва супер! Ніколи такої не мав, без мінусів Бриє без залишків
Плюси
Гостре лезо
Мінуси
немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-06-30
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-06-30
Крапіва
31/05/2026
Україна
Не залишає подразнення
Купляли подарунок чоловіку йому дуже сподобалось хоча в нього вже до цього була більш старіша версія Філіпса. Не залишає Подразнень,йому дуже подобається, а мені подобається його гладкість шкіри
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-04-11
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Date of Use 2026-04-11
Zolotyi
19/04/2026
Україна
Перевірений покупець
Швидке якісне гоління.
Чудово голить навіть не треба станком підправляти.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Електробритва Philips XP9201/33 серії i9000 Prestige
Джерело: Euromonitor International Limited, продажі в цінах споживача згідно з визначенням категорії гоління та епіляція, дані за 2023 рік, дослідження проведено в листопаді 2023 року
порівняно з попередньою серією Philips Series S9000
На основі серії Philips Series S7000 і даних користувачів додатка GroomTribe у 2019 р.
Порівняно з матеріалом без покриття
У порівнянні з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі