Комфорт и удобство для эффективного сцеживания
Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах
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Комфорт и удобство для эффективного сцеживания
Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах
Сцеживание должно быть комфортным, и у каждой мамы свои представления о комфорте. Это молокоотсос оснащен 4 режимами стимуляции и 4 режимами сцеживания, чтобы процесс был максимально эффективным и удобным.
У мам всегда много забот и нет времени думать о настройках. Поэтому мы создали прибор, который запоминает выбранные настройки, так что вам достаточно будет всего лишь нажать на кнопку. Хотите сделать перерыв? Нажмите на кнопку паузы, а затем на кнопку возобновления. Все очень просто.
Прибор работает от электричества. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания и использовать прибор в беспроводном режиме: для этого потребуется четыре обычных батареи 1,5 В типа AA или четыре аккумулятора 1,2 В типа AA.
Во время кормления ребенок придерживается ритма сосания, глотания и дыхания в соотношении 1:1:1. Этот молокоотсос оснащен специальной технологией Rhythmic Wave, имитирующей ритм сосания и глотания (1:1), быстро и эффективно гарантируя приток молока. Это означает, что во время сцеживания вы испытываете комфортные и естественные ощущения.
Благодаря тихой работе и удобному дисплею с подсветкой прибором можно незаметно пользоваться ночью, не включая свет и не боясь разбудить остальных.
Мы знаем, как важна каждая капля, поэтому молоко попадает из груди прямо в контейнер, не проходя обратно по трубкам. Все детали, контактирующие с грудным молоком, не содержат бисфенол-А.
Мы думаем о вашем комфорте при разработке молокоотсосов. Мягкая и бархатистая текстура массажных насадок приятна к коже и помогает стимулировать выделение молока. А упругие материалы имитируют процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.
Легкий и компактный прибор легко использовать для сцеживания дома или в дороге.
Страна изготовления
Материал
В комплект входят:
Дизайн
Удобство использования
Этапы взросления
Функции
SCF254/61
SCF254/24