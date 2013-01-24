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Philips Avent

Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

SCF301/02
Avent
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Avent
  • Комфорт и удобство для эффективного сцеживания Комфорт и удобство для эффективного сцеживания Комфорт и удобство для эффективного сцеживания
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    Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

    SCF301/02
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

    Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Avent Одинарный электронный молокоотсос Easy Comfort

    Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

    Выберите один из 4 режимов стимуляции и одну из 4 настроек сцеживания, чтобы сделать процесс сцеживания комфортным и индивидуальным. Благодаря небольшому весу и компактному дизайну можно легко выполнять сцеживание на ходу. Узнать обо всех преимуществах

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      Комфорт и удобство для эффективного сцеживания

      • В комплекте одна бутылочка 120 мл
      4 режима стимуляции и 4 режима сцеживания для оптимального результата

      4 режима стимуляции и 4 режима сцеживания для оптимального результата

      Сцеживание должно быть комфортным, и у каждой мамы свои представления о комфорте. Это молокоотсос оснащен 4 режимами стимуляции и 4 режимами сцеживания, чтобы процесс был максимально эффективным и удобным.

      Достаточно установить настройки всего один раз

      Достаточно установить настройки всего один раз

      У мам всегда много забот и нет времени думать о настройках. Поэтому мы создали прибор, который запоминает выбранные настройки, так что вам достаточно будет всего лишь нажать на кнопку. Хотите сделать перерыв? Нажмите на кнопку паузы, а затем на кнопку возобновления. Все очень просто.

      Работа от электросети и батарей

      Работа от электросети и батарей

      Прибор работает от электричества. Для дополнительной свободы передвижения можно также установить элементы питания и использовать прибор в беспроводном режиме: для этого потребуется четыре обычных батареи 1,5 В типа AA или четыре аккумулятора 1,2 В типа AA.

      Имитирует ритм сосания груди ребенком

      Имитирует ритм сосания груди ребенком

      Во время кормления ребенок придерживается ритма сосания, глотания и дыхания в соотношении 1:1:1. Этот молокоотсос оснащен специальной технологией Rhythmic Wave, имитирующей ритм сосания и глотания (1:1), быстро и эффективно гарантируя приток молока. Это означает, что во время сцеживания вы испытываете комфортные и естественные ощущения.

      Тихий звук и дисплей с подсветкой для незаметного использования днем или ночью

      Тихий звук и дисплей с подсветкой для незаметного использования днем или ночью

      Благодаря тихой работе и удобному дисплею с подсветкой прибором можно незаметно пользоваться ночью, не включая свет и не боясь разбудить остальных.

      Гигиеничное сцеживание

      Гигиеничное сцеживание

      Мы знаем, как важна каждая капля, поэтому молоко попадает из груди прямо в контейнер, не проходя обратно по трубкам. Все детали, контактирующие с грудным молоком, не содержат бисфенол-А.

      Мягкая массажная насадка стимулирует выделение молока

      Мы думаем о вашем комфорте при разработке молокоотсосов. Мягкая и бархатистая текстура массажных насадок приятна к коже и помогает стимулировать выделение молока. А упругие материалы имитируют процесс сосания груди ребенком, обеспечивая приток.

      Удобное сцеживание дома или в дороге

      Легкий и компактный прибор легко использовать для сцеживания дома или в дороге.

      Технические характеристики

      • Страна изготовления

        Китай
        Да

      • Материал

        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)
        Бутылочка
        • Не содержит бисфенол-А*
        • полипропилен
        Соска
        • Не содержит бисфенол-А*
        • силикон

      • В комплект входят:

        Корпус молокоотсоса
        1  шт.
        Основа вместе с трубкой
        1  шт.
        Мягкая насадка
        1  шт.
        Бутылочка серии Natural 125 мл
        1 шт.
        Крышка для транспортировки
        1  шт.
        Крышка для хранения молока
        1  шт.
        Ремешок
        1 шт.

      • Дизайн

        Дизайн молокоотсоса
        Компактный дизайн
        Дизайн бутылочки
        • Эргономичная форма
        • Широкое горлышко

      • Удобство использования

        Использование молокоотсоса
        Легкая сборка, простая очистка, полная совместимость с сериями

      • Этапы взросления

        Возраст
        0–6 месяцев

      • Функции

        Технология Rhythmic Wave
        Имитирует ритм сосания груди ребенком

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            Награды

            Отзывы

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            • Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.

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