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SM8780/00
Персонализация всех этапов приготовления
Бесценное сочетание итальянского наследия, технологий подключения и инноваций в сфере варки кофе. Оптимальный бленд совершенных решений, которые обеспечат стабильную работу кофемашины и создание исключительного кофе с учетом ваших вкусовых потребностей.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
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Откройте для себя целый мир кофейного наслаждения — на выбор доступно свыше 50* видов кофе под любое настроение. От знакомых вам эспрессо и капучино до особых рецептов, таких как латте с шоколадом и ванилью или кофе с Baileys — погрузитесь в создание кофейных напитков и станьте настоящим гурманов в мире кофе!
BeanMaestro автоматически настраивает параметры варочной группы для сохранения аромата и вкуса выбранных вами кофейных зерен. Просто выберите тип и обжарку зерен — BeanMaestro справится с остальным.
Создавайте любимые рецепты кофе с CoffeeEqualizer Touch+. Настраивайте кофе в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями — крепость, объем кофе и молока, температуру, вкус, количество молочной пены и даже порядок наливания кофе и молока. Если нужно, выберите функцию ExtraShot, чтобы повысить интенсивность кофе.
Усовершенствованный цветной дисплей высокого разрешения и диагональю 5 дюймов поддерживает интуитивное сенсорное управление для точного выбора нужных видов кофе.
Кофемашина изучит ваши предпочтения и уведомит о наличии новых рецептов кофе, а также о разных функциях и возможностях посредством уникальных персональных рекомендаций.
Легко проверяйте состояние кофемашины и очистки с помощью цветной панели на дисплее. Здесь можно посмотреть общую сводку и прочитать уведомления, к примеру об уровне воды или окончании срока службы AquaClean.
Нужные рецепты кофе можно сохранять в виде 6 пользовательских профилей для мгновенного выбора на дисплее высокого разрешения. Легко настраивайте каждый из профилей до мельчайших деталей.
Легко настраивайте параметры кофе в CoffeeMaestro. Выберите из 3 предустановленных профилей вкуса — Delicato, Intenso, Forte. Кофемашина автоматически настроит параметры варочной группы — крепость, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.
Внешний кувшин для молока с нашей технологией LattePerfetto создает густую молочную пену с нежной, шелковистой текстурой.
Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любимого кофе, включая капучино и латте макиато, одним касанием кнопки.
Оцените ароматный кофе из зерен с нашей наиболее прочной кофемолкой. На 100 % изготовленная из керамики для максимальной точности и твердости, она обеспечит приготовление не менее 20 000 чашек свежемолотого кофе. Легко настраивайте кофемолку, выбирая из 12 уровней помола.
Aroma Extract обеспечивает оптимальный баланс между температурой приготовления и сохранением аромата для создания кофейных напитков исключительного качества.
AquaClean — это наш запатентованный фильтр для воды, который улучшает качество кофе благодаря очистке воды и предотвращению скопления накипи в кофемашине. Готовьте до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи, регулярно заменяя фильтр.
Вам больше не придется угадывать, какие зерна выбрать, поскольку кофемашина предложит оптимальный выбор для вас. С помощью сложных алгоритмов Bean Guide узнает ваши вкусовые предпочтения и предложит идеальный уровень обжарки, тип зерна и страну происхождения.
Будьте уверены, что кофе будет готов к началу приготовления сразу же после вашего пробуждения. Функция таймера пробуждения позволяет устанавливать до 8 таймеров для автоматического включения кофемашины и приготовления кофе прямо ко времени вашего кофе-брейка.
Хотите выпить кофе со льдом в жаркую погоду? Теперь можно приготовить его самостоятельно, не отправляясь до ближайшей кофейни. Кофе со льдом доступен среди 50 рецептов кофемашины и отличается столь же изысканным вкусом, как и классические рецепты, но при этом отлично освежает.
Наша кофемашина Saeco Xelsis теперь оснащена встроенным модулем Wi-Fi, с которым вам будет значительно проще обновлять ПО устройства до актуальной версии и получать индивидуальные рекомендации. Обновления устанавливаются автоматически, и вы будете получать советы по эффективному использованию возможностей кофемашины.
Страна изготовления
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Аксессуары
Технические характеристики
Вес и габариты
Общие характеристики
Отделка
Обслуживание
Экологическая безопасность
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