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    Освітлення для автомобілів Philips – Ваш найкращий вибір для дороги попереду

    • Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
    • Винахідник денних ходових вогнів Daylight Xenon HID
    • Вибір провідних виробників автомобілів
    • Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
      • Винахідник ксенонових ламп Xenon HID
        • Вибір усіх провідних виробників автомобілів
        • Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
          • Винахідник ксенонових ламп Xenon HID
            • Вибір усіх провідних виробників автомобілів
            • Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
              • Винахідник ксенонових ламп Xenon HID
                • Вибір усіх провідних виробників автомобілів
                Оригінальна якість обладнання, піктограма

                  LED Daylight 9 – денні ходові вогні

                  Денні ходові вогні Philips LED Daylight 9
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                  Денні ходові вогні LED Daylight Guide

                  Денні ходові вогні LED Daylight Guide
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                  Надпотужні світлодіоди LUXEON®
                  Новий оптичний дизайн з 9 світлодіодами
                  Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення
                  Система встановлення простим клацанням
                  Сумісність із гібридною, електричною системою і системою "старт-стоп"
                  LED, піктограма 1
                  Надпотужні світлодіоди LUXEON®
                  Новий оптичний дизайн з 9 світлодіодами
                  Встановлення під будь-яким кутом для кращого освітлення
                  Система встановлення простим клацанням
                  Сумісність із гібридною, електричною системою і системою "старт-стоп"
                  Дозволене встановлення на бампер під кутом
                  Стійкість до дії води та ударів гравію
                  Високоякісний алюмінієвий корпус
                  Схвалена технологія
                  Дозволене встановлення на бампер під кутом до +/-40°
                  Стійкість до дії води та ударів гравію
                  Високоякісний алюмінієвий корпус
                  Схвалена технологія
                  Нове покоління високопотужних світлодіодних ламп LUXEON®
                  Ультраширокий пучок світла
                  Світяться вдень і вночі
                  Встановлення простим клацанням
                  LED, логотип 2
                  Нове покоління високопотужних світлодіодних ламп LUXEON®
                  Ультраширокий пучок світла
                  Світяться вдень і вночі (різна яскравість)
                  Встановлення простим клацанням
                  Водонепроникність
                  Стійкість до гравію
                  Алюмінієвий корпус
                  Схвалена світловодна технологія, рівномірне розсіювання світла
                  Водонепроникність
                  Стійкість до гравію
                  Алюмінієвий корпус
                  Схвалена світловодна технологія
                  рівномірне розсіювання світла
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                  Підтримка автотоварів

                  Підтримка автотоварів

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                  Автомобільні статті

                  Автомобільні статті

                  Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у нашим статтях

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                  Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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