- Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
- Винахідник денних ходових вогнів Daylight Xenon HID
- Вибір провідних виробників автомобілів
- Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
- Винахідник ксенонових ламп Xenon HID
- Вибір усіх провідних виробників автомобілів
- Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
- Винахідник ксенонових ламп Xenon HID
- Вибір усіх провідних виробників автомобілів
- Новатор галузі автомобільного освітлення з 1914 року
- Винахідник ксенонових ламп Xenon HID
- Вибір усіх провідних виробників автомобілів