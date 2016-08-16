30 років досвіду Avent

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Якщо є щось, чому нас навчили діти впродовж років, то це те, що деталі мають значення – відчуття та м’якість соски на пляшечці, яка схожа на груди мами, чи зручна форма пустушки. У 1984 році новоспечені батьки Едвард та Селія Аткін помітили, що годувати дитину з пляшечки важко. Соски були надто довгими, твердими й тонкими, а вузькі пляшечки було важко наповнювати й вони легко переверталися. На основі досвіду у сфері дизайну й виробництва Едвард створив цілком нову соску та пляшечку – пляшечку Avent, яку знають і якій довіряють мільйони батьків в усьому світі! Найперше Едвард створив пляшечку, яка не лише мала ширше горлечко для легшого наповнення, а й була зручніша в користуванні. Проте справжнім проривом був дизайн соски. Роки роботи в батьківській компанії з виробництва гуми стали актуальними, й Едвард створив першу в світі соску без запаху й смаку силікону для легшого та приємнішого годування. Пляшечка та соска Avent, які створив Едвард, встановили стандарт годування новонароджених із 1984 року, оскільки їх дизайн був якомога наближенішим до природи, а унікальна система клапана й досі зменшує кольки, що доведено клінічно. Увага до найдрібніших деталей – це те, чим Philips Avent відрізняється від інших. Ми продовжуємо прислухатися до матерів та лікарів і розробляємо вироби, які натхненні природою і справді змінюють самопочуття дитини – і Ваш спокій – починаючи з 1984 року.
Якщо є щось, чому нас навчили діти впродовж років, то це те, що деталі мають значення – відчуття та м’якість соски на пляшечці, яка схожа на груди мами, чи зручна форма пустушки.
У 1984 році новоспечені батьки Едвард та Селія Аткін помітили, що годувати дитину з пляшечки важко. Соски були надто довгими, твердими й тонкими, а вузькі пляшечки було важко наповнювати й вони легко переверталися. На основі досвіду у сфері дизайну й виробництва Едвард створив цілком нову соску та пляшечку – пляшечку Avent, яку знають і якій довіряють мільйони батьків в усьому світі!
Найперше Едвард створив пляшечку, яка не лише мала ширше горлечко для легшого наповнення, а й була зручніша в користуванні. Проте справжнім проривом був дизайн соски. Роки роботи в батьківській компанії з виробництва гуми стали актуальними, й Едвард створив першу в світі соску без запаху й смаку силікону для легшого та приємнішого годування. Пляшечка та соска Avent, які створив Едвард, встановили стандарт годування новонароджених із 1984 року, оскільки їх дизайн був якомога наближенішим до природи, а унікальна система клапана й досі зменшує кольки, що доведено клінічно.
Увага до найдрібніших деталей – це те, чим Philips Avent відрізняється від інших. Ми продовжуємо прислухатися до матерів та лікарів і розробляємо вироби, які натхненні природою і справді змінюють самопочуття дитини – і Ваш спокій – починаючи з 1984 року.
Оскільки Philips Avent було засновано 30 років тому, ми розширили лінійку виробів і першими запропонували ряд новинок у галузі: Philips Avent надзвичайно гордиться британським спадком – 80% наших виробів виготовлено у Великобританії на фабриці Глемсфорд, у Саффолку. Наші вироби рекомендують лікарі, хвалять мами і впізнають в усьому світі. З 1984 року ми продали понад 100 млн. пляшечок для годування і продовжуємо отримувати безліч нагород від журналів про батьківство в усьому світі.
Оскільки Philips Avent було засновано 30 років тому, ми розширили лінійку виробів і першими запропонували ряд новинок у галузі:
Philips Avent надзвичайно гордиться британським спадком – 80% наших виробів виготовлено у Великобританії на фабриці Глемсфорд, у Саффолку. Наші вироби рекомендують лікарі, хвалять мами і впізнають в усьому світі. З 1984 року ми продали понад 100 млн. пляшечок для годування і продовжуємо отримувати безліч нагород від журналів про батьківство в усьому світі.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
Пам’ятайте, що інформація, подана в цих статтях, – це лише загальні поради, які не повинні заміняти рекомендацій лікаря. Якщо Ви, Ваша сім’я або Ваша дитина маєте певні сильні чи постійні симптоми або стани чи Вам потрібна певна порада спеціаліста, зверніться до лікаря. Компанія Philips Avent не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок використання інформації на цьому веб-сайті.
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