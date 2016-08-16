30 років досвіду Avent

Якщо є щось, чому нас навчили діти впродовж років, то це те, що деталі мають значення – відчуття та м’якість соски на пляшечці, яка схожа на груди мами, чи зручна форма пустушки.

У 1984 році новоспечені батьки Едвард та Селія Аткін помітили, що годувати дитину з пляшечки важко. Соски були надто довгими, твердими й тонкими, а вузькі пляшечки було важко наповнювати й вони легко переверталися. На основі досвіду у сфері дизайну й виробництва Едвард створив цілком нову соску та пляшечку – пляшечку Avent, яку знають і якій довіряють мільйони батьків в усьому світі!

Найперше Едвард створив пляшечку, яка не лише мала ширше горлечко для легшого наповнення, а й була зручніша в користуванні. Проте справжнім проривом був дизайн соски. Роки роботи в батьківській компанії з виробництва гуми стали актуальними, й Едвард створив першу в світі соску без запаху й смаку силікону для легшого та приємнішого годування. Пляшечка та соска Avent, які створив Едвард, встановили стандарт годування новонароджених із 1984 року, оскільки їх дизайн був якомога наближенішим до природи, а унікальна система клапана й досі зменшує кольки, що доведено клінічно.

Увага до найдрібніших деталей – це те, чим Philips Avent відрізняється від інших. Ми продовжуємо прислухатися до матерів та лікарів і розробляємо вироби, які натхненні природою і справді змінюють самопочуття дитини – і Ваш спокій – починаючи з 1984 року.