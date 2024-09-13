Умови пошуку

    Philips OneBlade Intimate

    Електростанок для інтимних зон QP1924/22 

    Легке гоління та підстригання волосся на інтимних зонах з додатковим захистом шкіри

    Електростанок OneBlade Intimate з посиленим захистом шкіри робить догляд за чутливими зонами надзвичайно простим. Відкрийте для себе нашу новітню технологію, створену спеціально для вас.

    Philips OneBlade Intimate підстригає та голить:

    легко,

    швидко,

    без порізів і подразнень

    Дізнатися більше про Philips OneBlade Intimate
    Philips OneBlade Intimate
    Дізнатися більше про OneBlade Intimate

    Електростанок OneBlade Intimate для інтимних зон 

    Вибір беззаперечний

    Philips OneBlade Intimate

    Без подразнення шкіри


    Наша лезо SkinProtect — справжній ТОП у захисті шкіри. Відчуйте комфорт та повну впевненність під час гоління інтимних зон.

    Philips OneBlade Intimate

    Більше жодних неприємностей


    Унікальна технологія OneBlade дозволяє вам голитися без порізів і подразнень, а також запобігає появі врослого волосся

    Philips OneBlade Intimate

    Легке та комфортне гоління


    Завдяки двосторонньому лезу ви можете легко голитися та підрівнювати волосся як проти росту волосся, так і за його напрямком. 

    Philips OneBlade Intimate

    Вологе гоління або сухе? Вибір за вами!


    Комусь подобається мокре гоління, інші обирають сухе - електростанок OneBlade Intimate для інтимних зон повністю водонепроникний. Тож голитися можна прямо у ванні чи душі. Сухе гоління теж можливе, навіть без піни. 

    Що кажуть про новий OneBlade Intimate?

    Переваги Philips OneBlade Intimate

    іконка Philips OneBlade Intimate 1

    Дбайливо до шкіри


    Спеціальна рельєфна пластина на лезі SkinProtect з заокругленими боковими частинами забезпечує додатковий захист від порізів і подразнення - ідеально для гоління волосся на чутливій шкірі пахв та інтимних зон.

    іконка Philips OneBlade Intimate 2

    Унікальна технологія OneBlade


    Швидкий ріжучий блок (6000 рухів на хвилину) легко справляється з будь-яким волоссям, а заокруглені кінчики леза та  спеціальне покриття роблять гоління безпечним.

    іконка Philips OneBlade Intimate 3

    Міцні леза з нержавіючої сталі


    Змінюйте кожні чотири місяці для максимальної ефективності.

    іконка Philips OneBlade Intimate 4

    Впевнене і легке гоління


    Лезо розроблене так, щоб підлаштовуватися до будь-яких вигинів вашого тіла. Для вашого комфорту лезо не голить занадто близько до шкіри.

    Philips OneBlade Intimate леза

    Потрійний захист

    технологія SkinProtect

    Лезо SkinProtect


    Лезо має додатковий рівень захисту - рельєфну пластину, яка запобігає появі порізів і подразнень. Лезо розроблено спеціально для чутливої шкіри в інтимних зонах, щоб ви не переймалися за стан своєї шкіри.

    Технологія контурів

    Технологія повторення контурів


    Завдяки технології OneBlade лезо повторює кожен вигин і контур вашого тіла. Незалежно від зони гоління, лезо підлаштовується під вашу форму для точного гоління без випадкових порізів.

    заокруглені кінчики

    Заокруглені кінчики та покриття для легкого ковзання


    Лезо має спеціально заокруглені кінчики та заокруглені бокові частини, рельєфну пластину. Така комбінація забезпечує м’яке ковзання по шкірі та підвищує загальний комфорт, мінімізуючи ризик подразнень і порізів.

