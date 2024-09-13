Наша лезо SkinProtect — справжній ТОП у захисті шкіри. Відчуйте комфорт та повну впевненність під час гоління інтимних зон.
Більше жодних неприємностей
Унікальна технологія OneBlade дозволяє вам голитися без порізів і подразнень, а також запобігає появі врослого волосся
Легке та комфортне гоління
Завдяки двосторонньому лезу ви можете легко голитися та підрівнювати волосся як проти росту волосся, так і за його напрямком.
Вологе гоління або сухе? Вибір за вами!
Комусь подобається мокре гоління, інші обирають сухе - електростанок OneBlade Intimate для інтимних зон повністю водонепроникний. Тож голитися можна прямо у ванні чи душі. Сухе гоління теж можливе, навіть без піни.
Що кажуть про новий OneBlade Intimate?
Переваги Philips OneBlade Intimate
Дбайливо до шкіри
Спеціальна рельєфна пластина на лезі SkinProtect з заокругленими боковими частинами забезпечує додатковий захист від порізів і подразнення - ідеально для гоління волосся на чутливій шкірі пахв та інтимних зон.
Унікальна технологія OneBlade
Швидкий ріжучий блок (6000 рухів на хвилину) легко справляється з будь-яким волоссям, а заокруглені кінчики леза та спеціальне покриття роблять гоління безпечним.
Міцні леза з нержавіючої сталі
Змінюйте кожні чотири місяці для максимальної ефективності.
Впевнене і легке гоління
Лезо розроблене так, щоб підлаштовуватися до будь-яких вигинів вашого тіла. Для вашого комфорту лезо не голить занадто близько до шкіри.
Потрійний захист
Лезо SkinProtect
Лезо має додатковий рівень захисту - рельєфну пластину, яка запобігає появі порізів і подразнень. Лезо розроблено спеціально для чутливої шкіри в інтимних зонах, щоб ви не переймалися за стан своєї шкіри.
Технологія повторення контурів
Завдяки технології OneBlade лезо повторює кожен вигин і контур вашого тіла. Незалежно від зони гоління, лезо підлаштовується під вашу форму для точного гоління без випадкових порізів.
Заокруглені кінчики та покриття для легкого ковзання
Лезо має спеціально заокруглені кінчики та заокруглені бокові частини, рельєфну пластину. Така комбінація забезпечує м’яке ковзання по шкірі та підвищує загальний комфорт, мінімізуючи ризик подразнень і порізів.
