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Кінематографічний звук Dolby Atmos, спеціальний сабвуфер, легка синхронізація домашніх пристроїв з DTS Play-Fi, Spotify Connect та голосові помічники для всіх ваших потреб. Коротко: усе, що потрібно для грандіозного звуку. Що вам залишається зробити? Виберіть колір.
За допомогою Spotify Connect можна виконувати потокову передачу мелодій безпосередньо на звукову систему, використовуючи телефон як пульт ДК. Два дотики до додатка Spotify, і готово.
Бездротове під’єднання до сумісних телевізорів та інших аудіопристроїв удома за допомогою Play-Fi. Для ідеально синхронізованого звуку за лічені секунди.
Завдяки спеціальному бездротовому сабвуферу ви полюбите найнижчі частоти. Від хвилюючого нарощування до вибухового звуку у кімнаті.
Не маєте доступу до пульту ДК? Без проблем! Вам допоможуть Alexa, Siri та Google Помічник. Обирайте! (Або запитайте їх усіх).
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