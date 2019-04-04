Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

      Cаундбари Philips the one
      The one to watch

      Із звуком як у першому ряду

      Неперевершений звук, саме для вас.


      Кінематографічний звук Dolby Atmos, спеціальний сабвуфер, легка синхронізація домашніх пристроїв з DTS Play-Fi, Spotify Connect та голосові помічники для всіх ваших потреб. Коротко: усе, що потрібно для грандіозного звуку. Що вам залишається зробити? Виберіть колір. 

      Саундбар Philips B8505

      the one сріблястого кольору

      B8505

       

      • Об’ємний 3D-звук із Dolby Atmos 
      • 2.1-канальний звук для чіткіших діалогів і насиченіших басів 
      • Високоякісне бездротове аудіо з DTS Play-Fi 
      • Підтримка Siri, Alexa і Google Помічника
      • Легке потокове передавання зі Spotify Connect

      Переглянути деталі
      Саундбар Philips B8405

      the one чорного кольору

      B8405

       

      • Об’ємний 3D-звук із Dolby Atmos 
      • 2.1-канальний звук для чіткіших діалогів і насиченіших басів 
      • Високоякісне бездротове аудіо з DTS Play-Fi 
      • Підтримка Siri, Alexa і Google Помічника
      • Легке потокове передавання зі Spotify Connect

      Переглянути деталі
      Переглянути всі саундбари

      Зустрічайте саундбар 

      Під’єднання саундбара

      the one готовий до з’єднання


      Легка потокова передача завдяки Spotify Connect, DTS Play-Fi для звуку Multi-Room, спеціальний бездротовий сабвуфер і підтримка усіх основних голосових помічників. Легко ставайте друзями.  

      Spotify
      Привіт, Spotify.

      Привіт, Spotify.


      За допомогою Spotify Connect можна виконувати потокову передачу мелодій безпосередньо на звукову систему, використовуючи телефон як пульт ДК. Два дотики до додатка Spotify, і готово. 

      Spotify
      Play-fi
      Ваш домашній звук синхронізовано.

      Ваш домашній звук синхронізовано.


      Бездротове під’єднання до сумісних телевізорів та інших аудіопристроїв удома за допомогою Play-Fi. Для ідеально синхронізованого звуку за лічені секунди.

      DTS Play-Fi
      subwoofer
      Першокласні низькі частоти

      Першокласні низькі частоти


      Завдяки спеціальному бездротовому сабвуферу ви полюбите найнижчі частоти. Від хвилюючого нарощування до вибухового звуку у кімнаті.

      voice assistants
      Скажи мені, що ти хочеш.

      Скажи мені, що ти хочеш.


      Не маєте доступу до пульту ДК? Без проблем! Вам допоможуть Alexa, Siri та Google Помічник. Обирайте! (Або запитайте їх усіх).

      Alexa
      Siri
      Ok Google
      Якість звуку саундбара Philips

      the one для грандіозного кіноперегляду


      Розділення аудіоканалів, спеціальний сабвуфер та 3D Dolby Atmos. Для глибшого відтворення басів, насиченішого звучання та чіткіших діалогів – без збільшення рівня звуку. 

      Dolby Atmos
      Режим Stadium EQ саундбара Philips

      the one для відтворення звуку як на стадіоні


      День матчу? Вмикайте режим Stadium EQ, щоб збільшити енергію натовпу, зберігаючи при цьому чіткість коментарів. Ви ніби перебуваєте там, але це ще краще. 

      Саундбар, що відповідає телевізору

      the one спеціально створений для цього 


      Сумісний геометричний дизайн. Відповідне металеве покриття. І достатньо місця внизу для саундбара. Так, ці двоє мають чітке призначення. 

      Відкрийте для себе відповідний телевізор

      Телевізор Philips the one
      The one to watch

       що має це все 

      Переглянути
      Бездротові гучномовці Philips

      Доповніть комплект 

      бездротовими гучномовцями Philips

      Переглянути
      Philips support is here, contact

      Потрібна підтримка для старіших моделей

      Шукайте за номером виробу.

      Рекомендовані результати

        No Results Found. Enter a different search term.

        Suggestions:

        • Check if all words are spelled correctly.
        • Find product number (i.e. HD9240/90 and L2BO/00)
        • Search by product name (i.e. Airfryer and Sonicare)
        • Try different search terms

        Ми знайшли {number} вироби(ів), які доступні за межами Вашої країни, тому місцеві акції можуть не застосовуватися.

        Показати вироби Приховати вироби

        Знайдено товарів: {number}

        Будь ласка, виберіть свою модель на основі останніх 2 цифр номера вашого продукту, показаного синім кольором.

        Found your model!

        If this is the correct one, please select it below. Otherwise, search again.

        Зображення виробу

        Опис виробу

        Номер моделі

        Назад до усіх виробів
        Як знайти номер
        Знайти номер виробу
        Де можна знайти номер виробу?
        Розкажіть нам трохи про свій виріб, і ми покажемо вам, де знайти номер виробу.
        Якщо виріб під рукою, виберіть групу та категорію виробу внизу.
        Розташування номера виробу на наших пристроях

         
        Теми

        Теми навушників
        Теми домашнього аудіо, включаючи саундбари

         
        Контактна підтримка

        Зверніться до служби підтримки

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

        Я розумію

        You are about to visit a Philips global content page

        Continue

        Телевізори Philips

        Головна сторінка телевізорів
        Телевізори OLED
        the one
        Телевізори із Ambilight
        Телевізори 4K Ultra HD
        Телевізори Smart TV / Android TV
        Домашня аудіосистема
        Див. усі телевізори
        Нагороди телевізорів

        Звук Philips

        Навушники
        Звукові системи
        Бездротові гучномовці
        Домашні аудіосистеми
        Fidelio
        Додаток для навушників

        Підтримка

        Підтримка телевізорів
        Підтримка звуку
        Реєстрація виробів
        Оновлення програмного забезпечення і драйверів
        Зв’яжіться з нами

        Ми у мережі

        Facebook
        Instagram
        YouTube
        Карта сайту

        Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

        Я розумію

        You are about to visit a Philips global content page

        Continue

        Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.