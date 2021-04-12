У резервуар для води вертикального пилососа Philips можна додати рідкий засіб для миття підлоги або теплу воду. Нижче подано прості поради та підказки.
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Додавання засобу для миття підлоги в резервуар для води
Якщо ви бажаєте використовувати рідкий засіб для миття підлоги, спочатку наповніть резервуар для води вертикального пилососа Philips. Потім додайте ту кількість рідкого засобу для миття підлоги, яку вказано на пляшці. Оскільки ємність резервуара для води відносно невелика, потрібно додати лише кілька крапель.
Додавання теплої води в резервуар для води
У резервуар для води можна налити теплу або холодну воду. Ви можете використовувати воду тієї ж температури, яку ви використовуєте для миття підлоги вручну.
Примітка: Не потрібно використовувати дистильовану воду. Оскільки вода всередині пристрою не нагрівається, накип не накопичується всередині. Можна використовувати звичайну проточну воду.