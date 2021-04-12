У резервуар для води можна налити теплу або холодну воду. Ви можете використовувати воду тієї ж температури, яку ви використовуєте для миття підлоги вручну.

Примітка: Не потрібно використовувати дистильовану воду. Оскільки вода всередині пристрою не нагрівається, накип не накопичується всередині. Можна використовувати звичайну проточну воду.