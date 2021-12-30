Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Якщо вас цікавить, як знайти модель і серійний номер пилососа Philips, ознайомтеся з інформацією про це нижче.
Модель і серійний номер вашого пилососа Philips
Інформацію про номер моделі та серійний номер бездротового пилососа Philips можна знайти в табличці. Залежно від вашої моделі, табличка з даними може бути – на дні пристрою, – під контейнером для пилу, – на задній частині ручного пилососа або – за резервуаром для води пристрою.
Номер моделі переважно знаходиться у верхньому лівому куті. Він починається з двох літер, після яких ідуть чотири цифри. Наприклад, FC9192/xx або XW9385/xx.
Серійний номер переважно знаходиться в нижньому правому куті. Він складається з чотирьох цифр: перші дві цифри позначають рік, другі дві цифри – номер тижня. Наприклад, 1850 або 1734. У деяких випадках перед серійним номером видруковано «S/N».
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