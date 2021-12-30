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    Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?

    Якщо вас цікавить, як знайти модель і серійний номер пилососа Philips, ознайомтеся з інформацією про це нижче.

    Модель і серійний номер вашого пилососа Philips

    Інформацію про номер моделі та серійний номер бездротового пилососа Philips можна знайти в табличці. Залежно від вашої моделі, табличка з даними може бути
    – на дні пристрою,
    – під контейнером для пилу,
    – на задній частині ручного пилососа або
    – за резервуаром для води пристрою.

    Номер моделі переважно знаходиться у верхньому лівому куті. Він починається з двох літер, після яких ідуть чотири цифри. Наприклад, FC9192/xx або XW9385/xx. 

    Серійний номер переважно знаходиться в нижньому правому куті. Він складається з чотирьох цифр: перші дві цифри позначають рік, другі дві цифри – номер тижня. Наприклад, 1850 або 1734. У деяких випадках перед серійним номером видруковано «S/N».
     
    Номер моделі та серійний номер на пристрої

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: XC8349/01 , FC9550/09 , XC8347/01 , FC8240/09 , XB2122/09 , FC9745/09 , FC9729/09 , FC9334/09 , XD3110/09 , XB9154/09 , XD3112/09 , FC9332/09 , FC6726/01 , XB2125/09 , FC6729/01 , FC6728/01 , FC9331/09 , XC8147/01 , XC8149/01 , FC8741/09 , FC9570/01 , FC9556/09 , FC9553/09 , FC6722/01 , FC9573/01 , FC9555/09 , FC9552/09 , FC6727/01 , FC6725/01 , FC6724/01 , FC6904/01 , FC6902/01 , FC8786/09 , FC8785/09 , FC8784/09 , FC8783/09 , FC8781/09 , FC6903/01 , FC6823/01 , FC6812/01 , FC6408/01 , FC9734/01 , FC9732/01 , FC9728/01 , FC8832/01 , FC8296/01 , FC8295/01 , FC8293/01 , FC6409/01 , FC9351/01 , FC9353/01 , FC8792/01 , FC8794/01 , FC9330/09 , FC9350/01 , FC9352/01 , FC6172/01 , FC8385/01 , FC8383/01 , FC8585/01 , FC8924/01 , FC8589/01 , FC8588/01 , FC8774/01 , FC8385/02 , FC8670/01 , FC8672/01 , FC8671/01 , FC8391/01 , FC6404/01 , FC6405/01 , FC9176/01 , FC6402/01 , FC8389/01 , FC8820/01 , FC8451/01 , FC8455/01 , FC8452/01 , FC8822/01 , FC9713/01 , FC9912/01 , FC9714/01 , FC7088/01 , FC8761/01 , FC8656/01 , FC8661/01 , FC8291/02 , FC8658/01 , FC7028/01 , FC6162/02 , FC7012/01 , FC6168/01 , FC8652/01 , FC8655/01 , FC8456/01 , FC8471/01 , FC8631/01 , FC8474/01 , FC8472/01 , FC8632/01 , FC8634/01 , FC9180/01 , FC9182/01 , FC9184/01 , FC6145/01 , FC6149/01 , FC6140/01 , FC6142/01 , FC8767/02 , FC9170/07 , FC8764/01 , FC6161/04 , FC9080/01 , FC8230/01 , FC8282/01 , FC8130/01 , FC8140/01 , FC8134/01 , FC8132/01 , FC8144/01 , FC8146/01 , FC9083/01 , FC8913/01 , FC8915/01 , FC9304/01 , FC9081/01 , FC9172/01 , FC9084/01 , FC9086/01 , FC6126/01 , FC9256/01 , FC9264/01 , FC8442/01 , FC9073/01 , FC6093/01 , FC8440/01 , FC6095/01 , FC8610/01 , FC8615/01 , FC8614/01 , FC8613/01 , FC8612/01 , FC8611/01 , FC9071/01 , FC9078/01 , FC9074/01 , FC9170/01 , FC9239/01 , FC9174/01 , FC9232/01 , FC9062/01 , FC8204/02 , FC8732/01 , FC8734/01 , FC8738/01 , FC9067/02 , FC9064/02 , FC6843/01 , FC9229/01 , FC9166/01 , FC9164/01 , FC9160/01 , FC9067/01 , FC9064/01 , FC9060/01 , FC8722/01 , FC8716/01 , FC8714/01 , FC8608/03 , FC8604/01 , FC8602/01 , FC8601/04 , FC8601/01 , FC8600/01 , FC8396/02 , FC8390/01 , FC8348/01 , FC8344/01 , FC8207/01 , FC6844/01 , FC8204/01 , FC8208/01 , FC8212/01 , FC8256/01 , FC8258/01 , FC8262/01 , FC9150/01 , FC8606/01 , FC9204/01 , FC9162/01 , FC9228/01 , FC9226/01 , FC9222/01 , FC8608/01 , FC8438/02 , FC9310/01 , FC8394/01 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

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