Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Підтримка Philips

    Чи можна замінити батарею бритви Philips?

    Оновлено 14 травня 2025 р.

    Ми докладаємо всіх зусиль, щоб подовжити термін служби наших бритв Philips, зменшити вплив на навколишнє середовище та зробити користування виробами Philips більш комфортним для вас.

    Якщо бритва Philips перестала працювати протягом гарантійного періоду, натисніть тут, щоб подати заявку на ремонт або обмін. На сторінці за посиланням ви також зможете визначити, чи підлягає ваш виріб гарантії.

    Оскільки більшість бритв Philips є водонепроникними, ми рекомендуємо звертатися з проблемами, пов’язаними з вашою бритвою, лише до авторизованого сервісного центру. Відкривання корпуса бритви в домашніх умовах може порушити її водонепроникність, що може призвести до пошкодження або травмування.

    Порада. Перегляньте статтю з усунення несправностей "Моя бритва Philips не працює", щоб вирішити багато поширених проблем, які можуть бути помилково прийняті за несправність батареї.

    Philips серії i9000

    Якщо авторизований сервісний центр виявить несправність батареї, батарея бритви Philips i9000 Series можна замінити в сервісному центрі в будь-який час протягом терміну служби бритви (в тому числі після закінчення гарантії).

    Натисніть тут, щоб замовити цю послугу. 

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: S7886/55 , XP9404/46 , X9003/30 , XP9201/33 , S7886/35 , X5006/00 , S1142/00 , X3051/00 , X3003/00 , X3002/00 , S3144/00 , S3242/12 , S3341/13 , S3343/13 , S3344/13 , S1141/00 , S9975/55 , S5887/10 , S7886/58 , SP9883/36 , S7882/55 , S5466/17 , S9986/59 , S5585/30 , S7786/55 , S5589/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5584/50 , HQ7340/17 , HS8020/17 , HQ8290/21 , S5583/30 , S7783/59 , S5583/38 , S5589/38 , S1231/41 , S1232/41 , S1332/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1333/41 , S7970/26 , S6630/11 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6620/11 , S1100/04 , AT756/16 , S1110/04 , S1310/04 , S1510/04 , S1510/42 , S1520/04 , S5050/64 , S5080/03 , S5420/06 , SP9820/12 , SP9861/16 , SP9860/13 , S5130/06 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5250/06 , S5530/06 , S5630/12 , S5887/30 , S5885/10 , S5886/30 , S5885/35 , S5886/38 , S5884/50 , S7510/41 , S7720/26 , S5600/41 , S5400/06 , S7370/12 , AT890/26 , PT731/16 , HQ6927/16 , HQ6996/16 , RQ1250/21 , RQ1195/21 , RQ1275/16 , RQ1285/16 , RQ1185/21 , AT750/26 , AT750/16 , AT890/16 , PT720/16 , PT920/18 , PT920/21 , PT870/16 , PT860/16 , PT730/16 , PT725/16 , PT735/16 , HQ7330/19 , RQ1280/17 , RQ1180/16 , RQ1160/22 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1180/17 , RQ1150/16 , RQ1250/16 , RQ1250/17 , RQ1250/22 , RQ1280/21 , RQ1260/22 , RQ1260/16 , RQ1280/16 , RQ1280/22 , RQ1290/23 , RQ1260/17 , RQ1260/21 , HQ7310/16 , HQ6990/16 , HQ6920/16 , HQ8270/17 , HQ6970/16 , HQ8270/21 , HQ7380/16 , HQ8250/17 , HQ7340/16 , RQ1090/20 , RQ1085/22 , RQ1050/18 , RQ1095/22 , RQ1050/17 , RQ1085/21 , RQ1095/21 , RQ1090/19 , RQ1060/20 , HQ6070/16 , HQ9070/16 , RQ1075/22 , HQ6095/22 , HQ6710/16 , HQ9080/16 , HQ9140/16 , HQ9090/22 , HQ9160/16 , HQ8170/21 , HQ9190/21 , HQ8150/16 , HQ9170/16 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Натисніть тут, щоб показати більше номерів товарів Натисніть тут, щоб показати менше номерів товарів

    Часті запитання

    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Зв’язатися з Philips

    Ми з радістю допоможемо

    Шукаєте щось інше?

    Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

    Головна сторінка служби підтримки

    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.