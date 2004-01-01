Ми докладаємо всіх зусиль, щоб подовжити термін служби наших бритв Philips, зменшити вплив на навколишнє середовище та зробити користування виробами Philips більш комфортним для вас.
Якщо бритва Philips перестала працювати протягом гарантійного періоду, натисніть тут, щоб подати заявку на ремонт або обмін. На сторінці за посиланням ви також зможете визначити, чи підлягає ваш виріб гарантії.
Оскільки більшість бритв Philips є водонепроникними, ми рекомендуємо звертатися з проблемами, пов’язаними з вашою бритвою, лише до авторизованого сервісного центру. Відкривання корпуса бритви в домашніх умовах може порушити її водонепроникність, що може призвести до пошкодження або травмування.
Порада. Перегляньте статтю з усунення несправностей "Моя бритва Philips не працює", щоб вирішити багато поширених проблем, які можуть бути помилково прийняті за несправність батареї.
Philips серії i9000
Якщо авторизований сервісний центр виявить несправність батареї, батарея бритви Philips i9000 Series можна замінити в сервісному центрі в будь-який час протягом терміну служби бритви (в тому числі після закінчення гарантії).
