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    SCF430/16 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/16

    Чи доступні інші розміри насадки?

    Одинарний/подвійний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent має м’яку адаптивну насадку. Доступна насадка лише одного розміру! Вона адаптується до специфічного розміру соска, як це робить дитина. Її виготовлено з гнучкого силікону, і вона вміщає до 99,98%* розміру соска (до 30 мм)*. Ця унікальна насадка забезпечує ефективне зціджування, лагідно стимулюючи сосок для швидшого відтоку молока.

     

    *Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 квітня 2019 року, ((109 учасників, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, травень 1993 року, (20 учасників (європейської зовнішності), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасників, Австралія).

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