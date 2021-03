Одинарний/подвійний електричний молоковідсмоктувач Philips Avent має м’яку адаптивну насадку. Доступна насадка лише одного розміру! Вона адаптується до специфічного розміру соска, як це робить дитина. Її виготовлено з гнучкого силікону, і вона вміщає до 99,98%* розміру соска (до 30 мм)*. Ця унікальна насадка забезпечує ефективне зціджування, лагідно стимулюючи сосок для швидшого відтоку молока.

*Джерела: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 квітня 2019 року, ((109 учасників, Ізраїль); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, травень 1993 року, (20 учасників (європейської зовнішності), США); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 учасників, Австралія).