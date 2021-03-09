1. Для зберігання грудного молока: закрийте пляшечку за допомогою ущільнюючого диска і фіксуючого кільця.

2. Щоб приготувати пляшечку для годування дитини: вставте соску для годування у фіксуюче кільце і закрутіть його на пляшечці. Закрийте соску для годування кришкою пляшечки.

3. Розберіть і почистьте усі частини, які контактували з грудним молоком, якомога швидше після зціджування.

Примітка. Для безпечного використання пляшечок прочитайте посібник користувача (надається окремо).

Попередження. Негайно поставте зціджене молоко в холодильник або морозильну камеру, вкажіть на ньому дату й час або зберігайте його за кімнатної температури (до 25 °C) максимум 4 години перед тим, як годувати дитину.

Вказівки щодо зберігання грудного молока: