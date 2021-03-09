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    SCF430/16 Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач НОВИНКА
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    Philips Avent Ручний молоковідсмоктувач

    SCF430/16

    Як зберігати грудне молоко, зціджене молоковідсмоктувачем Philips Avent?

    Якщо вам цікаво, як найкраще зберігати дорогоцінне грудне молоко після зціджування, прочитайте інформацію нижче.
     

    Вказівки щодо зберігання грудного молока.

    1. Для зберігання грудного молока: закрийте пляшечку за допомогою ущільнюючого диска і фіксуючого кільця.
    2. Щоб приготувати пляшечку для годування дитини: вставте соску для годування у фіксуюче кільце і закрутіть його на пляшечці. Закрийте соску для годування кришкою пляшечки.
    3. Розберіть і почистьте усі частини, які контактували з грудним молоком, якомога швидше після зціджування.

    Примітка. Для безпечного використання пляшечок прочитайте посібник користувача (надається окремо).
    Попередження. Негайно поставте зціджене молоко в холодильник або морозильну камеру, вкажіть на ньому дату й час або зберігайте його за кімнатної температури (до 25 °C) максимум 4 години перед тим, як годувати дитину.

    Вказівки щодо зберігання грудного молока:
    1. Запишіть дату на контейнері для зберігання. Додайте ім’я дитини, якщо ви даєте молоко людині, яка доглядає за дитиною.
    2. Легенько покрутіть контейнер, щоб перемішати пінисту частину грудного молока, яка може бути вгорі, з рештою молока. Не струшуйте молоко. Це може зруйнувати деякі цінні речовини, які містяться у молоці.
    3. Якщо це можливо, ставте молоко в холодильник або охолоджуйте відразу після зціджування. Його можна поставити в холодильник, охолоджувач або герметичний охолоджуючий пакет чи заморозити невеликими (від 60 до 120 мл) порціями для годування згодом.
    4. Зціджене молоко можна зберігати за кімнатної температури (без охолодження в ) холодильнику до 4 годин після зціджування. Нижче подано рекомендації щодо зберігання грудного молока.

    Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCF430/16 , SCF430/10 .

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      Де можна знайти номер виробу?

      Кожен виріб має унікальний номер моделі. Номер моделі зазвичай починається з літер, за якими йдуть цифри, наприклад: GC6440, 37PFL7403D або SA1300.

       

      Існує кілька способів дізнатися номер моделі:
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