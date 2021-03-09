Як зберігати грудне молоко, зціджене молоковідсмоктувачем Philips Avent?
Вказівки щодо зберігання грудного молока.
2. Щоб приготувати пляшечку для годування дитини: вставте соску для годування у фіксуюче кільце і закрутіть його на пляшечці. Закрийте соску для годування кришкою пляшечки.
3. Розберіть і почистьте усі частини, які контактували з грудним молоком, якомога швидше після зціджування.
Примітка. Для безпечного використання пляшечок прочитайте посібник користувача (надається окремо).
Попередження. Негайно поставте зціджене молоко в холодильник або морозильну камеру, вкажіть на ньому дату й час або зберігайте його за кімнатної температури (до 25 °C) максимум 4 години перед тим, як годувати дитину.
Вказівки щодо зберігання грудного молока:
- Запишіть дату на контейнері для зберігання. Додайте ім’я дитини, якщо ви даєте молоко людині, яка доглядає за дитиною.
- Легенько покрутіть контейнер, щоб перемішати пінисту частину грудного молока, яка може бути вгорі, з рештою молока. Не струшуйте молоко. Це може зруйнувати деякі цінні речовини, які містяться у молоці.
- Якщо це можливо, ставте молоко в холодильник або охолоджуйте відразу після зціджування. Його можна поставити в холодильник, охолоджувач або герметичний охолоджуючий пакет чи заморозити невеликими (від 60 до 120 мл) порціями для годування згодом.
- Зціджене молоко можна зберігати за кімнатної температури (без охолодження в ) холодильнику до 4 годин після зціджування. Нижче подано рекомендації щодо зберігання грудного молока.