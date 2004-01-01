Чому всередині бритви для тіла, тримера, машинки для підстригання волосся Philips знаходиться біле мастило?
Оновлено 18 липня 2024 р.
Під час виробничого процесу компанія Philips додає крапельку білого мастила на металевий штифт, що обертається, під ріжучим елементом багатьох машинок для підстригання волосся, багатофункціональних бритв для тіла та тримерів для бороди.
Це мастило призначено для змащування штифта протягом усього терміну експлуатації виробу.
Візьміть до уваги!
Щоб забезпечити оптимальну роботу виробу, не видаляйте це мастило.
Немає необхідності додавати інше мастило на штифт.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.