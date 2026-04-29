КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Головна сторінка підтримки

Служба підтримки Philips

Чому час роботи мого батьківського блока короткий?

Час роботи батьківського блока дитячого монітора може змінюватися залежно від вибраних налаштувань і режиму використання. Нижче наведено способи збільшення часу роботи батьківського блока.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: SCD891/26 , SCD831/52 .

Відповіді на часті запитання

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти

Шукаєте щось інше?

Дізнайтеся про всі варіанти підтримки Philips

Служба підтримки Philips