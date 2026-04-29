Чому час роботи мого батьківського блока короткий?

Коли відеодисплей постійно ввімкнено, батьківський блок споживає багато енергії. Щоб збільшити час роботи, активуйте режим Eco в батьківському блоці.



Коли ввімкнено режим Eco, дисплей і звук батьківського блока вимикаються, якщо протягом 20 секунд не виявлено жодних звуків. У разі ввімкнення режиму Eco його індикатор світиться зеленим. Для заощадження часу роботи батареї в режимі Eco дисплей і звукові сигнали повністю вимкнено. Коли дитячий блок вловлює звук, дисплей і звук батьківського блоку негайно вмикається. Звуки передаються на батьківський блок, а індикатори рівня звуку світяться зеленим. Якщо жодного звуку не виявлено, індикатори рівня звуку не світяться.



Примітка. За допомогою налаштування чутливості можна встановити мінімальний рівень звуку для активації звуку й дисплея.



Для активації режиму Eco натисніть кнопку режиму на бічній панелі батьківського блока.