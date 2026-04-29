Чому час роботи мого батьківського блока короткий?
Час роботи батьківського блока дитячого монітора може змінюватися залежно від вибраних налаштувань і режиму використання. Нижче наведено способи збільшення часу роботи батьківського блока.
Коли відеодисплей постійно ввімкнено, батьківський блок споживає багато енергії. Щоб збільшити час роботи, активуйте режим Eco в батьківському блоці.
Коли ввімкнено режим Eco, дисплей і звук батьківського блока вимикаються, якщо протягом 20 секунд не виявлено жодних звуків. У разі ввімкнення режиму Eco його індикатор світиться зеленим. Для заощадження часу роботи батареї в режимі Eco дисплей і звукові сигнали повністю вимкнено. Коли дитячий блок вловлює звук, дисплей і звук батьківського блоку негайно вмикається. Звуки передаються на батьківський блок, а індикатори рівня звуку світяться зеленим. Якщо жодного звуку не виявлено, індикатори рівня звуку не світяться.
Примітка. За допомогою налаштування чутливості можна встановити мінімальний рівень звуку для активації звуку й дисплея.
Для активації режиму Eco натисніть кнопку режиму на бічній панелі батьківського блока.
Якщо рівень яскравості високий, батьківський блок споживає більше енергії. Для налаштування яскравості дисплея натисніть ліву або праву частину кнопки регулятора.
Якщо рівень гучності високий, батьківський блок споживає більше енергії.
Для налаштування гучності батьківського блока натисніть верхню або нижню частину кнопки регулятора.
Примітка. Якщо панель налаштування гучності відображає мінімальне значення, гучність вимикається. На панелі стану батьківського блока відобразиться значок вимкнення звуку, і ви отримуватимете сповіщення та відео лише від батьківського блока.
Якщо рівень чутливості високий, батьківський блок споживає більше енергії. Рівень чутливості дитячого блока впливає на звучання батьківського блока. Якщо рівень високий, ви чутимете безліч звуків, зокрема тихі фонові звуки. Якщо рівень чутливості низький, ви чутимете лише гучні звуки.
Для налаштування чутливості натисніть праву частину кнопки регулятора, щоб отримати доступ до рівнів чутливості. Після цього натисніть верхню або нижню частину кнопки регулятора, щоб вибрати потрібний рівень чутливості.
Використовуйте оригінальний адаптер для заряджання батареї та підтримання її працездатності.
Батарея поступово й дуже повільно розряджається, навіть якщо батьківський блок вимкнено.
Для заощадження заряду батареї вимикайте батьківський пристрій, коли він не використовується.
Протягом ночі бажано залишати батьківський пристрій під’єднаним до електромережі. Якщо батарея розрядиться вночі, пролунає сигнал батьківського блока, який може розбудити вас.
Як і в будь-якого іншого акумуляторного електронного пристрою, ємність батареї зменшується після тривалого використання.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:SCD891/26 , SCD831/52 .