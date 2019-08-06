*Стосується H4, H7. Колірна температура залежить від технічного типу.
**У порівнянні з мінімальними законними стандартами. Стосується ламп для передніх фар.
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H7 Стандарт
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H7 WhiteVision ultra
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Якість лампи
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Стандартне скло
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Кварцове скло
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Стиль
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Колір світла
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Приблизно 3000 K
|
До 4200 К
|
Ефективність пучка
|
Стандарт
|
До +60%*
|
Схвалено ECE
|
Так
|
Так
*Стосується H4, H7. Колірна температура залежить від технічного типу.
**У порівнянні з мінімальними законними стандартами. Стосується ламп для передніх фар.