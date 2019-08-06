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    WhiteVision Ultra

    Ефектний білий стиль

    оригінальна якість обладнання
    лінійка
    ультрабіле
    Отримайте чудовий вигляд разом із новими автомобільними галогеновими лампами для фар Philips WhiteVision ultra. Використовуючи нову запатентовану формулу покриття, ці лампи забезпечують вражаючі 4200 Кельвін*. Будучи найбілішими легальними галогеновими лампами в асортименті автомобільних виробів Philips, вони є ідеальними для холодного, стильного оновлення.

    Зверніться до будь-якого з наших дистриб’юторів онлайн та офлайн сьогодні!

    Чому WhiteVision ultra?

    ефектне біле світло

    Ефектне біле світло

    Лампи для фар Philips WhiteVision ultra докорінно змінюють вигляд автомобіля, пропонуючи 4200 К* чіткого білого світла. Лампи WhiteVision ultra є найбілішими дозволеними лампами Philips, створеними для водіїв, яким потрібне яскраве біле оновлення. Ці лампи забезпечують вражаючий вигляд рефлектора фар, забезпечуючи неперевершене біле світло.
    wvu graph
    стильна галогенова

    До 60% більше видимості**

    Нова формула покриття Philips WhiteVision ultra разом із холодним білим світлом значно покращує видимість уночі до 60%**. Чіткий пучок і до 60% краща видимість** дають змогу чіткіше бачити не тільки інших учасників дорожнього руху, а й бути помітнішими для інших. Це покращує безпеку і дозволяє завчасно реагувати на можливу небезпеку попереду.
    більше видимості
    більше видимості

    Стильне галогенове оновлення

    Philips WhiteVision ultra створено для водіїв, які шукають модернізований стиль та вигляд, схожий на світлодіодне освітлення, але мають автомобіль із галогенною технологією. Завдяки новій та вдосконаленій формулі покриття на склі лампи Philips WhiteVision ultra – це наші найбіліші офіційно дозволені лампами, що дивовижно виглядають у рефлекторі фар.
    галогенове оновлення
    дозволені для використання на дорозі

    Цілком дозволене використання на дорозі

    Лампи Philips WhiteVision ultra офіційно дозволені для використання і забезпечення яскравого білого світла на дорозі. Водії можуть насолоджуватися яскравим виглядом лампи, яку дозволено використовувати на вулиці і яка сумісна з відповідними нормами. Ці лампи забезпечують максимальну видимість, не створюючи небезпеки через засліплення водіїв попереду.
    ece r37

    *Стосується H4, H7. Колірна температура залежить від технічного типу.

    **У порівнянні з мінімальними законними стандартами.  Стосується ламп для передніх фар. 

    Дізнайтеся про нашу автомобільну лампу WhiteVision ultra

    упаковка whitevision ultra
    Лампа H4
    Автомобільна лампа H1
    Автомобільна лампа H4
    Автомобільна лампа H8
    Автомобільна лампа HB3
    Автомобільна лампа HIR2
    Автомобільна лампа H3
    Автомобільна лампа H7
    Автомобільна лампа H11
    Автомобільна лампа HB4
    Знайти відповідну лампу для автомобіля
    Standard WhiteVision ultra
    H7 Стандарт
    стандарт h7
    H7 WhiteVision ultra
    whitevision ultra h7
    Якість лампи
    Стандартне скло
    Кварцове скло
    Стиль
    Стандарт H7
    WhiteVision ultra H7
    Колір світла
    Приблизно 3000 K
    До 4200 К
    Ефективність пучка
    Стандарт
    До +60%*
    Схвалено ECE
    Так
    Так
    Переглянути каталог та придбати
    Переглянути каталог та придбати

    *Стосується H4, H7. Колірна температура залежить від технічного типу.

    **У порівнянні з мінімальними законними стандартами.  Стосується ламп для передніх фар. 

    Дізнайтеся про наші лінійки автомобільних галогенових ламп

    xtreme vision pro150

    X-tremeVision Pro150
    Philips X-tremeVision Pro150 поєднує в собі вражаючу яскравість із раніше недоступним у лампах такої ефективності терміном експлуатації, завдяки чому забезпечує видимість для ще більшої безпеки.
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    racingvision gt200

    RacingVision GT200
    Якщо Ви закохані в їзду, автомобільні лампи Philips RacingVision GT200 можуть покращити Ваш досвід керування транспортним засобом.
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    longlife ecovision

    Longlife EcoVision
    Завдяки подовженому терміну експлуатації Philips LongLife EcoVision – це вибір для водіїв, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.
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    Насолоджуйтеся білим стилем WhiteVision ultra

    зимова дорога у темряві
    181.0 KB
    автомагістраль
    110.0 KB
    біла зима
    152.0 KB
    whitevision ultra
    78.0 KB
    дорога в горах
    208.0 KB
    зимова дорога в горах
    111.0 KB
    Лампа для фар Philips WhiteVision ultra перевершує багато автомобільних ламп на ринку, завдяки чому Ви можете безпечно керувати автомобілем зі стилем. Чіткий білий пучок світла миттєво розсіює темряву для винятково зручного керування автомобілем.

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