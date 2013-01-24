VisaPure Mini прилад для очищення обличчя - наш перший компактний і легкий очищаючий пристрій, який пропонує очищення в 6 разів ефективніше ручного * всього за 1 хвилину. Ефективно очищає шкіру від забруднень, а також ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б ви не знаходилися.
Ціна магазину Philips
VisaPure Mini facial cleansing brush with rotation technology is our first compact, lightweight cleanser offering 6x better cleansing* in just 60 seconds. It's perfect for your daily skincare routine, wherever you are.
Ціна магазину Philips
Дозвольте вашій шкірі засяяти
Завдяки технології обертання і м'яким щетинкам VisaPure Mini забезпечує в 6 разів ефективніше очищення, гарантуючи м'якість шкіри. VisaPure підходить для всіх типів шкіри і миттєво прибирає жирний блиск для сяючого кольору обличчя.
Щоденний догляд за шкірою
Це пристрій на 100% водонепроникний, його можна легко використовувати в душі і промивати водою.
Тривала робота пристрою від акумулятора і зручність
VisaPure легко вміщується у вашій спортивній сумці, валізі або на полиці у ванній кімнаті. Це ідеальний пристрій для щоденного догляду за шкірою - де б ви не знаходилися.
1 Через 6 годин після обробки шкіри щіточкою зміст шкірного сала знизився на 21%. Дані у файлі.
* На відміну від ручного очищення. Дані у файлі.
Факти і цифри
100% жінок
кажуть, що VisaPure Mini ефективно видаляє забруднення *
97% жінок
кажуть, що VisaPure Mini надає шкірі здоровий блиск *
* N = 30, тест VP mini для домашнього використання, щіточка Китай 2017