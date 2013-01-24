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    Чудовий догляд за шкірою вдома

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    VisaPure Mini facial cleansing brush
    The compact solution for gentle cleansing in 1 minute

    VisaPure Mini прилад для очищення обличчя

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    Waterproof
    Водонепроникний
    Rotation Technology
    Технологія обертання
    Rechargeble
    Тривала робота від акумулятора
    VisaPure Mini прилад для очищення обличчя - наш перший компактний і легкий очищаючий пристрій, який пропонує очищення в 6 разів ефективніше ручного * всього за 1 хвилину. Ефективно очищає шкіру від забруднень, а також ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б ви не знаходилися.
    Ціна магазину Philips
    VisaPure Mini Facial Cleansing Brush
    VisaPure Mini facial cleansing brush with rotation technology is our first compact, lightweight cleanser offering 6x better cleansing* in just 60 seconds.  It's perfect for your daily skincare routine, wherever you are.
    Ціна магазину Philips

    Дозвольте вашій шкірі засяяти  


    Завдяки технології обертання і м'яким щетинкам VisaPure Mini забезпечує в 6 разів ефективніше очищення, гарантуючи м'якість шкіри. VisaPure підходить для всіх типів шкіри і миттєво прибирає жирний блиск для сяючого кольору обличчя.

    Щоденний догляд за шкірою  


    Це пристрій на 100% водонепроникний, його можна легко використовувати в душі і промивати водою.

    Тривала робота пристрою від акумулятора і зручність


    VisaPure легко вміщується у вашій спортивній сумці, валізі або на полиці у ванній кімнаті. Це ідеальний пристрій для щоденного догляду за шкірою - де б ви не знаходилися. 

    Через 6 годин після обробки шкіри щіточкою зміст шкірного сала знизився на 21%. Дані у файлі.

    * На відміну від ручного очищення. Дані у файлі.

    Факти і цифри

    100% жінок

    кажуть, що VisaPure Mini ефективно видаляє забруднення *

    97% жінок

    кажуть, що VisaPure Mini надає шкірі здоровий блиск *
    * N = 30, тест VP mini для домашнього використання, щіточка Китай 2017

    Відгуки про Philips VisaPure Mini

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    Mini Visapure Facial Cleaner Video Image

    Крок 1

    Очищаючий засіб. Нанесіть свою улюблену очищувальну піну, гель або мило на обличчя або на щіточку.

    Крок 2

    Очищення. Розділіть ваше обличчя на 3 зони: лоб, ліва щока і права щока. Очищайте ці зони протягом 1 хвилини, переміщаючись між зонами кожні 20 секунд.

    Крок 3

    Ополіскування. Вмийте та просушіть обличчя, щоб побачити бездоганний результат.

    Виберіть для себе кращу щіточку VisaPure 

    Normal
    Sensitive
    Exfoliation
    Extra Sensitive

    Поради по використанню VisaPure

    Łatwe czyszczenie w wodzie z mydłem
    Очищуйте пристрій водою після кожного використання
    System łatwego montażu
    Змінюйте насадки що 3-6 місяців
    Wymiana szczoteczki co 3 miesiące*
    Користуйтесь пристроєм регулярно
    *Радимо змінювати насадку для щітки кожні 6 місяців
    Produkt VisaPure

    Дізнайтесь як зробити шкіру обличчя свіжою, сяючою та гляденькою

    Відкрити VisaPure

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