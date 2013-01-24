VisaPure Mini прилад для очищення обличчя - наш перший компактний і легкий очищаючий пристрій, який пропонує очищення в 6 разів ефективніше ручного * всього за 1 хвилину. Ефективно очищає шкіру від забруднень, а також ідеально підходить для щоденного догляду за шкірою, де б ви не знаходилися.