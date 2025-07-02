Умови пошуку

    Century

    Century

    Звук у стилі ретро, створений для сьогодення.

    The Tina — сучасний ретро-програвач платівок

    Старий друг. Новий вигляд.

    TAV9000D/10

    Натхненний знаменитим Philips Philetta. Поєднує в собі потужний, деталізований звук із підтримкою потокової передачі даних через Bluetooth і керування в додатку.

    Ретро-лінійка

    Ретро. І, звичайно, модерн.

    Надихаючись образами минулого, ретро-лінійка переносить стиль наших прабатьків у сьогодення — із тривалою роботою від батареї, підтримкою потокової передачі даних через Bluetooth і мікрофонами із поглинанням шуму вітру з ШІ. Це тотальний стиль ретро. І водночас — цілковито сучасний.

    Що таке Century?

    Що таке Century?

    Триптих, що відзначає 100 років Philips Sound, відкривається цьогорічною колекцією у стилі «модерн-ретро».

    100 років тому компанія Philips зробила перші кроки у сфері звуку.

    100 років передового досвіду

    100 років тому компанія Philips зробила перші кроки у сфері звуку, випустивши свій перший радіоприймач у 1927 році. Так розпочалося століття інновацій, яке подарувало світу касетний програвач, бумбокс, програвач компакт-дисків, а тепер і лінійку Century.

    Перший екземпляр ретро-колекції Century.

    Більше попереду

    Цьогорічна ретро-колекція — перша з трьох серій Century, кожна з яких вшановує окрему частину нашої спадщини. Будьте напоготові — попереду ще більше.

