Надихаючись образами минулого, ретро-лінійка переносить стиль наших прабатьків у сьогодення — із тривалою роботою від батареї, підтримкою потокової передачі даних через Bluetooth і мікрофонами із поглинанням шуму вітру з ШІ. Це тотальний стиль ретро. І водночас — цілковито сучасний.
Що таке Century?
Триптих, що відзначає 100 років Philips Sound, відкривається цьогорічною колекцією у стилі «модерн-ретро».
100 років передового досвіду
100 років тому компанія Philips зробила перші кроки у сфері звуку, випустивши свій перший радіоприймач у 1927 році. Так розпочалося століття інновацій, яке подарувало світу касетний програвач, бумбокс, програвач компакт-дисків, а тепер і лінійку Century.
Більше попереду
Цьогорічна ретро-колекція — перша з трьох серій Century, кожна з яких вшановує окрему частину нашої спадщини. Будьте напоготові — попереду ще більше.
