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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

    Я розумію

    You are about to visit a Philips global content page

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