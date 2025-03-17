Умови пошуку

      LongLife EcoVision Довший термін експлуатації

      12258LLECOS2

      Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

      Довший термін експлуатації, менше замін

      • Тип лампи: H1
      • 12 В, 55 Вт
      • Тривалий строк служби, менша замін
      • Неймовірна надійна лампа
      • Кількість ламп: 2 шт.
      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Наполегливо рекомендуємо заміняти лампи попарно для симетричного освітлення

      Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Завдяки Philips LongLife EcoVision лампи доведеться заміняти значно рідше. Це ідеальний варіант для автомобілів із високою напругою.

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Жодних замін на 100 000 км

      Маючи лампи Philips LongLife EcoVision, водіям більше не доведеться думати про заміну ламп у фарах принаймні наступні 100 000 км пробігу.

      Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

      Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

      Менше замін – менше відходів

      Найкращий вибір для водіїв, які шукають безпечне для довкілля рішення освітлення.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Тривалий строк служби
        Особливість виробу
        Термін експлуатації до 1500 годин

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Передні протитуманні фари
        • Фари ближнього світла
        Цоколь
        P14,5s
        Позначення
        H1 LongLife EcoVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        LongLife EcoVision
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H1

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        1250 год

      • Характеристики світла

        Люмен
        1550 ±15%  лм
        Колірна температура
        До 3100 K

      • Електричні характеристики

        Потужність (Вт)
        55  Вт
        Напруга
        12  В

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12258LLECOS2
        Код замовлення
        36255828

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8727900362558
        EAN3
        8727900362565

      • Інформація про упаковку

        Ширина
        11  см
        Висота
        13,3  см
        Вага нетто однієї одиниці
        7  г
        Вага брутто однієї одиниці
        46  г
        Довжина
        5.3  см
        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        28,6  см
        Ширина
        14,1  см
        Висота
        12  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0,46  кг

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Шукайте поради щодо продуктів, відповіді на запитання, посібники користувача й інформацію про безпеку та сумісність.

