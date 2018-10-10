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      X-tremeVision G-force Стійкість до вібрації 10G

      12258XVGS2

      Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

      Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force H1 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте дальше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше.

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      X-tremeVision G-force Стійкість до вібрації 10G

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      X-tremeVision G-force

      Стійкість до вібрації 10G

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      Насолоджуйтеся ефективністю нових ламп X-treme

      До 130% яскравіше світло

      • Тип лампи: H1
      • 12 В, 55 Вт
      • Випробувано на стійкість до вібрації 10G
      • До 130% більше яскравості
      • Кількість ламп: 2 шт.

      До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше

      Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision G-force покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.

      Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

      Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision G-force підтверджують стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

      Значно біліше світло для підвищеної зручності й безпеки

      Яскраве біле світло до 3500 Kельвін значно біліше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

      Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

      Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision G-force оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

      Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

      Фари Philips X-tremeVision G-force створено для виняткової ефективності, адже вони створюють до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision G-force становить до 450 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*протестовано за стандартної напруги 13,2 В).

      Витривалі лампи для стійкості до вібрації

      Не дозвольте ямам на дорозі доламати Ваші автомобільні фари. Сьогодні поїздки можуть бути непростими для Вашого автомобіля. Philips X-tremeVision G-force створено для тривалого строку служби. Ці лампи було протестовано на стійкість до вібрації і вони вирізняються чудовою витривалістю.

      Одні з найбезпечніших легальних автомобільних фар

      Philips X-tremeVision G-force – серед найбезпечніших, найпростіших та найбільш ефективних рішень для оновлення автомобільних фар із урахуванням параметрів, визначених законом. Ці лампи цілком сертифіковано ECE.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи X-tremeVision G-force сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику щодо вибору ламп.

      Технічні характеристики

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Більше світла
        Особливість виробу
        Більше світла

      • Опис виробу

        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        • Передні протитуманні фари
        Цоколь
        P14,5s
        Позначення
        12258XVGS2
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Лінійка
        X-tremeVision G-force
        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H1

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        350 год

      • Характеристики світла

        Колірна температура
        до 3500  К
        Люмен
        1550 ±15% лм

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55 Вт

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12258XVGS2
        Код замовлення
        35520828

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        S2
        EAN1
        8727900355208
        EAN3
        8727900355215

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        73.9  г
        Довжина
        11  см
        Ширина
        5.3  см
        Висота
        13.3  см
        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10

      • Інформація про упаковку

        Довжина
        28.6  см
        Ширина
        14.1  см
        Висота
        12  см
        Вага брутто однієї одиниці
        0.45  кг

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