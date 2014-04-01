Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ЕСЕ

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.