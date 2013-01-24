Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

X-tremeUltinon LED

автомобільна сигнальна лампа

12763X2
  • Більш яскраві та стильні Більш яскраві та стильні Більш яскраві та стильні
    -{discount-value}

    X-tremeUltinon LED автомобільна сигнальна лампа

    12763X2

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобілем використовуйте інтенсивні жовті світлодіодні лампи сигналу повороту Philips X-tremeUltinon LED [~WY21W]. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeUltinon LED автомобільна сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобілем використовуйте інтенсивні жовті світлодіодні лампи сигналу повороту Philips X-tremeUltinon LED [~WY21W]. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобілем використовуйте інтенсивні жовті світлодіодні лампи сигналу повороту Philips X-tremeUltinon LED [~WY21W]. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    X-tremeUltinon LED автомобільна сигнальна лампа

    Більш яскраві та стильні

    Для безпечного та сучасного водіння автомобілем використовуйте інтенсивні жовті світлодіодні лампи сигналу повороту Philips X-tremeUltinon LED [~WY21W]. Вони потужні, точні та гарно виглядають, тож Ви можете сигналізувати про свої маневри безпечно й зі стилем. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all signaling-and-interior-lighting

      Більш яскраві та стильні

      Міцні, надійні та яскраві світлодіодні сигнальні лампи

      • Світлодіодна лампа LED-T20-AMB [~WY21W]
      • Кількість ламп: 2 шт.
      • 12 В, жовтий насичений
      • Прогресивна автомобільна система

      Попереджайте про свої маневри за допомогою яскравіших зовнішніх ламп

      Попередження про майбутній маневр автомобіля має надзвичайно велике значення для безпеки. Аби запобігти зіткненням, інші люди повинні знати, що Ви робите. А коли видимість погіршується через погодні умови, потреба в яскравому та помітному сигнальному освітленні стає як ніколи нагальною. Світлодіодні сигнальні лампи Philips X-tremeUltinon забезпечують ефект яскравого денного світла і до 6000 К для зворотного руху та габаритних ліхтарів. Завдяки інтенсивнішим кольорам для покажчиків поворотів і сигналів зупинки, миттєвому ввімкненню світлодіодів та рівномірному і належним чином скерованому світлу Ви дасте іншим водіям той важливий додатковий час, щоб зреагувати на Ваші маневри.

      Оновіть лампи, оновіть стиль

      Оскільки головне призначення зовнішнього освітлення – допомогти Вам бачити і бути побаченими, немає причин, чому Ви водночас не повинні мати гарний вигляд. Якщо Ви намагаєтеся оновити свій стиль, не купуючи новішої машини, заміна засобів зовнішнього освітлення – розумний спосіб витратити гроші. Оновіть зовнішнє освітлення: додайте більше червоного у сигнали зупинки, жовтогарячого – у покажчики поворотів та яскраве біле світло – для габаритних вогнів і ліхтарів зворотного ходу. Ваш автомобіль передає те, ким Ви є, тож покажіть стиль за допомогою зовнішніх сигнальних світлодіодних ламп Philips.

      Сигнали повороту насиченого жовтого кольору для кращої помітності

      Надзвичайно ефективні світлодіодні сигнали повороту Philips насиченого жовтого кольору допомагають учасникам дорожнього руху чітко зрозуміти Ваші наміри. Насичений жовтий колір означає вищу безпеку для Вас та інших людей навколо.

      Рівномірне розсіювання світла для покращеної видимості

      Лінійка світлодіодних засобів зовнішнього освітлення Philips створена для раціональнішого розподілу світла, щоб забезпечити подачу зовнішнього сигнального світла саме туди, де потрібно (під час руху заднім ходом, зупинки чи роботи сигнальних вогнів). Завдяки широкому куту та рівномірному розповсюдженню світла не лише Ви побачите більше на дорозі – інші водії краще бачитимуть Вас.

      Автомобільне освітлення Philips найвищої якості

      Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips, які мають автомобільну якість, створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Великі виробники автомобілів обирають лампи Philips, адже коли Ви купуєте Philips, Ви купуєте якість. Ви отримуєте потужне яскраве світло та точний світловий пучок. Ви отримуєте висококласний стиль. І Ви отримуєте прогресивну систему світлодіодного освітлення для більш безпечного, рівномірного та приємного водіння.

      Просте встановлення та сумісність із багатьма моделями автомобілів

      Створено для простого встановлення в сумісних автомобілях: водії, які мають досвід технічного обслуговування автомобілів, зможуть легко модернізувати сумісні лампи. Водночас, радимо запросити для встановлення нових світлодіодних фар Philips X-tremeUltinon спеціаліста-механіка – він забезпечить готовність рушати в дорогу. Ці лампи сумісні з широкою лінійкою існуючих моделей автомобілів, проте підтримуються не всі типи автомобілів.

      Надійне світлодіодне освітлення для тривалого терміну експлуатації

      Вам потрібні яскраві та стильні автомобільні фари. Проте Ви не бажаєте постійно замінювати зіпсуті лампи. Звичайні фари мають один основний недолік: що сильніше світло, то коротший термін експлуатації. Світлодіоди забезпечують таку ж інтенсивність освітлення, проте працюють набагато довше. Світлодіодні лампи Philips X-tremeUltinon надзвичайно надійні. Враховуючи найновіші технологічні інновації, вони запобігають пошкодженням через дію тепла та вібрації й працюють до 12 років. Оскільки більшість автомобілів підлягають заміні чи модернізації упродовж цього періоду часу, Ваші стильні нові лампи пропрацюють упродовж усього періоду експлуатації автомобіля.

      Технічні характеристики

      • Дані упаковки

        Тип упаковки
        x2
        EAN1
        8727900395778
        EAN3
        8727900395785

      • Опис виробу

        Лінійка
        X-tremeUltinon LED
        Технологія
        LED
        Тип
        WY21W
        Застосування
        Сигнал повороту

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Прогресивна автомобільна система

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12763X2
        Код замовлення
        39577830

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,6  кг
        Висота
        8,5  см
        Довжина
        19,5  см
        Ширина
        15,1  см

      • Інформація про упаковку

        Висота
        9,2  см
        Довжина
        6,8  см
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        20
        Кількість в упаковці
        2
        Ширина
        2,8  см

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 12 років

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Рекомендовані вироби

        Вироби, які Ви нещодавно переглядали

          • Перед використанням вдосконалених світлодіодних ламп переконайтеся, що це дозволено законодавством.