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ColorVision

Пурпурова лампа для передніх фар

12972CVPPS2
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    ColorVision Пурпурова лампа для передніх фар

    12972CVPPS2

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    ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    ColorVision Пурпурова лампа для передніх фар

    Змініть стиль за допомогою світла

    ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги

    Змініть стиль за допомогою світла

    ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    ColorVision Пурпурова лампа для передніх фар

    Змініть стиль за допомогою світла

    ColorVision додає синього, зеленого, жовтого чи пурпурового акценту до системи освітлення автомобіля. Ці інноваційні кольорові автомобільні лампи дозволені для використання на дорогах, тож Ви можете урізноманітнити поїздку, й надалі випромінюючи безпечне біле світло. Переглянути усі переваги

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      Змініть стиль за допомогою світла

      Додайте кольоровий акцент

      • Тип лампи: H7
      • В упаковці: 2 шт.
      • 12 В, 55 Вт
      Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

      Доступні найбільш популярні типи автомобільних ламп: H4 та H7

      Щоб дізнатися, яка лампа Philips ColorVision підійде для Вашого автомобіля, перейдіть на сайт www.philips.com/mylamps

      Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

      Додайте світлу синього, зеленого, жовтого чи пурпурового кольору

      Philips ColorVision дозволяє додати індивідуальний кольоровий акцент освітленню Вашого автомобіля. Обирайте синій, зелений, жовтий чи пурпуровий колір для свого автомобіля.

      Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

      Кольорові автомобільні лампи, офіційно дозволені для використання на дорозі.

      Лампи ColorVision відповідають всім вимогам ЕСЕ. До них додається сертифікат, який підтверджує те, що їх дозволено використовувати на дорогах. Зберігайте його завжди в автомобілі.

      Нова технологія покриття робить світло кольоровим

      Нова технологія покриття робить світло кольоровим

      Завдяки особливому покриттю ламп Philips ColorVision додає світлу кольору, що відповідає європейським нормативам. Тож Ви можете урізноманітнити водіння автомобіля, й надалі випромінюючи безпечне біле світло.

      Створено для використання з рефлекторами з можливістю вибору кольору

      Створено для використання з рефлекторами з можливістю вибору кольору

      Philips ColorVision створює кольорові ефекти, відбиваючи світло в оптичні елементи лампи. Увімкніть фари і додайте кольорових ефектів.

      На 60% більше білого світла для освітлення дороги

      На 60% більше білого світла для освітлення дороги

      Завдяки особливій технології Philips ColorVision випромінює на дорогу на 60% більше білого світла порівняно з іншими стандартними лампами. Тож Ви краще бачитиме дорогу перед собою, а оптика додасть кольорового акценту.

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

      Упродовж 100 років компанія Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, впроваджуючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних автомобілях. Сьогодні один із двох автомобілів у Європі та один із трьох у світі обладнано лампами Philips.

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла

      Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 ºC і скло 800 ºC) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі

      Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °С, скло 800 °С), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

      Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

      Реагуйте швидше завдяки кращому освітленню

      Доведено, що краща видимість допомагає краще реагувати під час керування автомобілем. ColorVision забезпечує на 60% краще бачення і біліше світло, адже збільшує видимий шлях перед автомобілем порівняно зі звичайними лампами. Швидше помічайте перешкоди, які можуть з’явитися на дорозі.

      Технічні характеристики

      • Опис виробу

        Технологія
        Галогенні
        Тип
        H7
        Лінійка
        ColorVision
        Застосування
        • Фари дальнього світла
        • Фари ближнього світла
        Позначення
        H7 ColorVision
        Відповідність стандартам ЕСЕ
        Так
        Цоколь
        PX26d

      • Електричні характеристики

        Напруга
        12  В
        Потужність (Вт)
        55  Вт

      • Характеристики світла

        Люмен
        1500 +-10%  лм
        Колірна температура
        3350  К

      • Термін експлуатації

        Термін експлуатації
        До 400 год.

      • Інформація для замовлень

        Код артикулу
        12972CVPPS2
        Код замовлення
        36804828

      • Дані упаковки

        EAN3
        8727900368055
        EAN1
        8727900368048
        Тип упаковки
        S2

      • Інформація про упаковку

        Кількість в упаковці
        2
        Мінімальна партія (для спеціалістів)
        10
        Висота
        12,8  см
        Ширина
        4,7  см
        Довжина
        11  см

      • Інформація про упаковку

        Вага брутто однієї одиниці
        0,427  кг
        Висота
        13,6  см
        Довжина
        29  см
        Ширина
        12  см

      • Маркетингові особливості

        Очікувані переваги
        Стиль
        Особливість виробу
        Додайте кольоровий акцент

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