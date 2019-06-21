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Більше не доступний

190V4LSB LCD monitor with LED backlight

190V4LSB/00

4.7
| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
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Світлодіодна технологія для яскравих кольорів

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

Легке налаштування дисплея за допомогою SmartControl Lite

SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast для насичених чорних відтінків

SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.

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Відгуки

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

13/10/2019

България

България

Перевірений покупець

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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