КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

  • Ізольований знімок виробу
  • Ізольований знімок виробу

Більше не доступний

Brilliance 209CL2SB LCD monitor with LED backlight

209CL2SB/00

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Переглянути всі переваги

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Перевірений покупець

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції