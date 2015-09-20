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Більше не доступний
209CL2SB/00
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
michael
20/09/2015
Česká republika
Перевірений покупець
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms