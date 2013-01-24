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    Професійні телевізори

    22AV1904A/12
    • Пульт ДК PrimeSuite Пульт ДК PrimeSuite Пульт ДК PrimeSuite
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      Професійні телевізори

      22AV1904A/12

      Пульт ДК PrimeSuite

      Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Пульт ДК PrimeSuite

      Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.

      Пульт ДК PrimeSuite

      Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Професійні телевізори

      Пульт ДК PrimeSuite

      Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.

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        Професійні телевізори

        Ціна магазину Philips

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        Пульт ДК PrimeSuite

        Легкість у використанні

        • PrimeSuite
        • Дистанційне керування

        Чітка розкладка клавіатури для легкої роботи

        Тримайте усе під контролем, легко працюючи пальцями. Природна розкладка кнопок надає цьому пульту ДК інтуїтивного відчуття з доступом до всіх функцій телевізора в одному місці.

        Кнопка YouTube для швидкого доступу

        Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.

        Батарейний відсік із замком

        Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.

        Виявлення низького рівня заряду батареї

        Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.

        Технічні характеристики

        • Розміри

          Розміри виробу (ШxГxВ)
          184x48x20 мм

        • Батарея

          Тип
          2xAAA (не входять у комплект)

        • Готельні функції

          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          • Сумісність із кількома пультами ДК

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