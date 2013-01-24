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Пульт ДК PrimeSuite
Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пульт ДК PrimeSuite
Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.
Пульт ДК PrimeSuite
Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Пульт ДК PrimeSuite
Надайте гостям і клієнтам доступ до всього, що пропонує ваш професійний телевізор Philips, завдяки цьому простому в користуванні пульту дистанційного керування зі спеціальною кнопкою YouTube.
Професійні телевізори
Ціна магазину Philips
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Тримайте усе під контролем, легко працюючи пальцями. Природна розкладка кнопок надає цьому пульту ДК інтуїтивного відчуття з доступом до всіх функцій телевізора в одному місці.
Спеціальна кнопка YouTube відкриває світ дозвілля на великому екрані одним натисненням кнопки.
Батарейний відсік із замком має гвинт, завдяки якому батареї може виймати чи заміняти лише персонал.
Коли заряд батареї професійного пульта ДК Philips майже вичерпається, на екрані з’явиться сповіщення. Це дозволить вчасно замінити батареї.
Розміри
Батарея
Готельні функції