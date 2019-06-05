Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
237E4QSD/00
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка