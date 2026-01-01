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Більше не доступний
241B4LPCS/00
PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", що передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію на 80% та подовжуючи термін експлуатації монітора
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
SmartErgoBase – це підставка для монітора, яка забезпечує ергономічне розміщення дисплея та впорядкування кабелів. Підставку можна повертати, нахиляти та обертати під різними кутами для максимального комфорту. Можливість регулювання висоти підставки гарантують оптимальний рівень перегляду, що зменшує фізичну втому протягом робочого дня, а можливість упорядкування кабелів може зменшити безлад і надати робочому місцю охайного професійного вигляду.
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