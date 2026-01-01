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  • Дисплей із раціональним екодизайном
  • Дисплей із раціональним екодизайном
  • Дисплей із раціональним екодизайном
  • Дисплей із раціональним екодизайном

Більше не доступний

BrillianceРК-монітор, світлодіодна підсвітка

241B4LPYCS/00

Дисплей із раціональним екодизайном
Конструкція світлодіодного дисплея Philips PowerSensor складається на 65% із переробленого пластику та ПВХ, а корпус не містить БВД та ідеальний для екопродуктивності
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із PowerSensor, що заощаджує електроенергію

Дисплей із раціональним екодизайном

  • Лінійка B

  • 24 дюйми (61 см)

  • Дисплей Full HD

Світлодіодна технологія забезпечує природні кольори

Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.

PowerSensor дозволяє заощадити до 80% коштів на електроенергію

PowerSensor дозволяє заощадити до 80% коштів на електроенергію

PowerSensor – це вбудований "датчик присутності", що передає та отримує нешкідливі інфрачервоні сигнали для визначення присутності користувача, й автоматично зменшує яскравість монітора, коли користувач відходить від столу, скорочуючи витрати на електроенергію на 80% та подовжуючи термін експлуатації монітора

DisplayPort забезпечує відтворення аудіо та відео через один довгий кабель

DisplayPort – це цифрове з’єднання від комп’ютера до монітора без жодного перетворення. Це з’єднання має більше можливостей, ніж стандарт DVI, і може повністю підтримувати кабелі довжиною 15 м та швидкість передачі даних 10,8 Гбіт/с. Завдяки цій високій ефективності та відсутності затримки ви отримуєте найшвидшу візуалізацію та частоту оновлення, що робить DisplayPort найкращим не лише для загального використання в офісі чи домі, а й для вимогливих ігор та відео, редагування відео тощо. Його можна використовувати із різним обладнанням завдяки використанню різних адаптерів.

Технічні характеристики

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