Розширення можливостей унікально створених вуличних світлодіодних дисплеїв, які переосмислюють підхід до залучення аудиторії. Створіть захоплюючий візуальний досвід завдяки безперебійному підключенню, різноманітним розмірам і регульованому вигину.
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Світлодіодний дисплей
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Philips Public LED 5000
Покращте свою візуальну подорож
28 дюйм
Direct View LED
Забезпечує кристально чисте зображення та чудову точність передачі кольорів.
Забезпечує кристально чисті зображення та чудову точність передачі кольорів. Забезпечує високу плавність зображень без тремтіння з високою частотою оновлення.
Рівномірність розподілу світла понад 97%.
Насолоджуйтеся стабільною яскравістю з рівномірним розподілом світла понад 97%.
Покращте свій візуальний досвід.
Розширте свій візуальний досвід завдяки широкій кольоровій гамі для реалістичної передачі зображення.
Досконалість контрасту
Відчуйте переваги виняткової чіткості з коефіцієнтом контрастності >=3000:1.
Споживання меншої кількості енергії
Технологія, що розвивається, для підтримки майбутнього сталого бізнесу завдяки вбудованим функціям енергозбереження.
Монтаж на стіні або підвісі без зусиль
Окрім додаткових варіантів з’єднань і кронштейнів для настінного монтажу, Philips Public LED серії 5000 також підтримує стаціонарний монтаж на підвісі.
Обслуговування через передню панель
До внутрішньої електроніки легко отримати доступ і заміняти з метою обслуговування. Модулі в корпусі можна легко й безпечно видалити за допомогою спеціального інструмента.
Створюйте безрамкові відеостіни
Легко з’єднуйте кілька корпусів світлодіодних дисплеїв для створення потрібної роздільної здатності — 4K, 8K чи навіть більше. Порівняно з РК-екранами світлодіодні дисплеї пропонують вищу частоту оновлення, що забезпечує відтворення плавнішого зображення. Незалежно від застосування ви вразите глядачів кристально чіткою якістю зображення.
Вбудована система впорядкування кабелів
Дисплеї Philips Public LED серії 5000 оснащені вбудованою системою впорядкування кабелів живлення та даних. У той же час корпуси послідовно з’єднані (як для живлення, так і для передачі даних) за допомогою унікального модуля «плата-до-плати» PPDS і алгоритму з’єднання корпусів, що мінімізує безлад і прискорює процес монтажу.
Технічні характеристики
Зображення/дисплей
Формат кадру
1:1
Однорідність яскравості
>=97%
Калібрування (яскравість/колір)
Підтримується
Діапазон налаштування колірної температури
4000–9500 К (відповідно до програмного забезпечення)
Стандартна колірна температура
6500±500 К
Коефіцієнт контрастності (типовий)
>=3000:1
Кут огляду (по горизонталі)
150
градусів
Кут огляду (по вертикалі)
150
градусів
Покращення зображення
Відображення широкої колірної гами
Встановлення
Горизонтальний
Частота кадрів (Гц)
50 та 60
Частота оновлення (Гц)
До 3840 Гц
Три специфічні кроки пікселів модуля
1,9 мм, 2,5 мм і 3,9 мм
Зручність
Просте встановлення
Напрямні штифти
Невелика вага
Механізм фіксації для корпусу
Наскрізний канал живлення
Для середовищ 230 В: до 8 корпусів, для середовищ 110 В: до 4 корпусів
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