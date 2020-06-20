Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
328E9FJAB/00
Настільні монітори пропонують персональне використання, якому дуже пасує вигнутий дизайн. Вигнутий екран забезпечує приємний, проте незначний ефект занурення, що зосереджує вашу увагу на центрі столу.
Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.
РК-дисплей Philips VA використовує прогресивну технологію вертикальної орієнтації з мультидоменною структурою, яка забезпечує надзвичайно високий коефіцієнт статичної контрастності для додатково яскравого зображення. На дисплеї легко працювати зі стандартними офісними програмами, а ще він особливо підходить для перегляду веб-сторінок, фільмів, ігор та фотографій, а також для роботи зі складними графічними програмами. Саме технологія оптимізованого керування пікселами забезпечує надширокий кут огляду 178/178 градусів і відтворення чіткого зображення.
4.2
з 5
5
Відгуки
80%
рекомендують цей виріб
20/06/2020
Česká republika
Перевірений покупець
monitor 32 palců
velmi dobrá kvalita obrazu ,velmi dobrý vzhled snadné ovládání
Плюси
plně funkční a snadno zapojitelný
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата використання 2020-05-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата використання 2020-05-20
20/05/2020
Česká republika
Poměr cena a výkon - neskutečný!
Chtěl jsem změnu. Chtěl jsem něco kvalitního, ale zase ne abych za to dal téměř celý měsíční plat. Philips a jejich Ulta Wide-Color byl jako první na mysli. Chtěl jsem vyzkoušet curved monitor, i když jsem z prvopočátku nevěřil, že je to v něčem lepší, než klasický plochý - nicméně výsledek mě vystřelil z "trenclí". Barvy jsou úžasné a na své vlastní oči jsem se přesvědčil, že při hraní her či sledování bijáků, obraz do jisté míry (záleží jak moc blízko u monitoru sedíte) vtahuje do děje. Velikost je skvělá a dostačující. Kvalita pixelů skvělá, a 2K rozlišení tomu dodává sladkou třešeň na konec. Jo a abych nezapomněl - úžasně tenké rámečky a antireflexní display - už žádné odlesky slunce či naštvané přítelkyně v pozadí!
Плюси
Skvělé barvy, Rozlišení 2k pro počty pixelu je skvělé, Odezva 75HZ, Zaoblení dodávající moderní feeling a vtahující do dění
Мінуси
Velice obtížné vybalovaní z krabice, mrtvý pixel již od začátku v pravém dolním rohu, ale nijak nenarušuje obraz
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата використання 2019-04-20
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата використання 2019-04-20
Valleyman
16/01/2020
Česká republika
Перевірений покупець
Živé barvy, úžasný zážitek z prohnutí
Hledal jsem pro hraní her prohnutý monitor s vyšším rozlišením. A tohle je za mě top v poměru cena/výkon.
Плюси
QHD, prohnutí
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата використання 2018-12-16
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 328E9FJAB Zaoblený LCD monitor Ultra Wide-Color
Дата використання 2018-12-16